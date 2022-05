Mercato PSG : 70 Millions pour la fusée de Bundesliga

Le départ d’Angel Di Maria se rapprochant à grand pas, les dirigeants du PSG sont à la recherche d’un remplaçant et leurs yeux se portent tout particulièrement sur un joueur de Bundesliga.

Le meilleur joueur de Bundesliga

Christopher Nkunku évolue actuellement au RB Leipzig depuis juillet 2019 après un transfert de 13 millions d’euros et il effectue un jeu remarquable. Il est aujourd’hui un joueur clé du championnat en question et a marqué 7 buts et 2 passes décisives en 6 matchs de Ligue des Champions.

Au vu de ses exploits et de la part importante qu’il tient dans le succès de son club, le PSG se voit grandement intéressé pour reprendre ce joueur que le club parisien a lui-même formé.

En effet, avec le départ imminent d’Angel Di Maria, le club parisien souhaiterait intégrer Christopher Nkunku dans l’équipe pour remplacer le milieu de terrain.

La joueur était en conférence de presse à Clairefontaine ce dimanche et s’est exprimé sur son avenir : “C’est flatteur d’avoir de grands clubs qui me regardent, mais aussi de voir le RB Leipzig tout faire pour me garder. On n’est qu’au mois de juin, je ne veux pas regarder ça maintenant”. Mais Nkunku ne souhaite clairement pas écarter le PSG de ses options : “Un retour au PSG ? C’est ma maison, c’est mon club de coeur. Je ne ferme aucune porte, tout est possible dans le football”.

Une concurrence accrue

Mais le PSG n’est pas le seul sur le dossier, ce qui va certainement compliquer l’affaire.

En effet, le Real Madrid, Manchester United, le Borussia Dortmund mais aussi le Bayern de Munich qui aimerait le recruter pour remplacer Lewandoski ou encore son ancien mentor Thomas Tuchel évoluant à Chelsea sont intéressés par le joueur pour la prochaine saison.

35 buts et 20 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues : Christopher Nkunku est un joueur très important en Europe et attire la concurrence parmi les clubs. L’entraîneur des Blues à Chelsea, qui souhaiterait trouver un remplaçant pour Romelu Lukaku ou Timo Werner, pourrait être particulièrement convaincant pour attirer le joueur ayant à sa possession quelques 235 millions d’euros pour recruter au mercato.

Meilleur jouer de Bundesliga, dépassant Robert Lewandoski et Erling Haaland, le joueur de 24 ans s’est vu accorder le prix de 70 millions d’euros. Le RB Leipzig pourrait donc obtenir une importante somme d’argent dans le cas où il accepterait un transfert bien que cela ne soit pas du tout dans les plans actuels du club. Au contraire, le club allemand tient pour l’instant à conserver Nkunku, voire même le convaincre en modifiant légèrement le contrat avec un clause libératoire.

Mais Christopher Nkunku souhaite peut-être s’en aller…