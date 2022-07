Mercato PSG : Dénouement pour le dossier Fofana

Bien que le PSG ait partagé son intérêt pour Seko Fofana qui envisageait un départ de son club actuel, le capitaine du Racing pourrait finalement rester à Lens.

Cette saison, Seko Fofana a fait ses preuves avec 38 matchs disputés, 1 but et 8 passes décisives en Ligue 1. Avec de telles performances, le joueur s’est fait remarqué pendant le championnat de France et il était plutôt évident qu’il souhaiterait donc partir pour relever un plus grand défi ailleurs.

Après de nombreuses rumeurs affirmant que le capitaine du Racing souhaiterait quitter son club, La Voix du Nord annonce aujourd’hui que Fofana serait peut-être décidé à rester à Lens. En effet, au plus grand plaisir des fans du club de Lens, le joueur ivoirien ne porte pas vraiment attention à l’intérêt qu’expriment le Paris Saint-Germain et son entraîneur, Luis Campos à son égard.

Seko Fofana poursuivrait donc avec le Racing Club de Lens, à savoir jusqu’en 2024.