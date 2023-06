Mercato PSG : Hakimi entre rumeur de départ et envie de rester

Le joueur marocain sous le feu des projecteurs

Achraf Hakimi, latéral droit du Paris Saint-Germain, est actuellement sujet à des rumeurs concernant son avenir au sein du club. Arrivé en 2021 en provenance de l’Inter Milan pour la somme de 60 millions d’euros, il a connu une saison mouvementée avec quelques hauts et bas sur le terrain, ainsi que des problèmes personnels tels que son inculpation pour viol présumé et son divorce médiatique.

Rumeurs de départ vers le Real Madrid

Depuis quelques temps, des rumeurs circulent quant à un possible retour d’Hakimi au Real Madrid, où il a été formé. Ces bruits de couloir sont alimentés par les difficultés rencontrées par le joueur aussi bien en dehors que sur le terrain. Cependant, malgré un contrat courant jusqu’en 2026, Hakimi ne semble pas vouloir quitter le PSG lors du prochain mercato estival.

🚨 Achraf Hakimi souhaite quitter le PSG ! Le défenseur parisien n'est pas à l'aise à Paris. Son contrat jusqu'en 2026 et ses 10 millions d'euros de salaire annuel pourraient être un frein à son départ. 😬 (@mundodeportivo) pic.twitter.com/EE6cf0rxay — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) May 30, 2023

L’agent d’Hakimi dément les rumeurs

Face aux spéculations autour de l’avenir du joueur marocain, Alejandro Camano, l’agent d’Achraf Hakimi, a tenu à répondre aux rumeurs et mettre les choses au clair : « Achraf est un joueur du PSG et il le restera la saison prochaine. » Un propos qui vient éteindre les rumeurs de départ du latéral droit vers le Real Madrid.

Une saison 2022-2023 compliquée pour Hakimi

L’exercice 2022-2023 s’est avéré particulièrement difficile pour Achraf Hakimi, notamment en raison de sa mise en examen pour viol. Toutefois, malgré ces épreuves, le joueur semble déterminé à poursuivre son aventure avec le PSG et les Rouge et Bleu pourraient bien compter sur lui pour la saison prochaine.

Des performances contrastées sur le terrain

Depuis son arrivée au PSG, Achraf Hakimi est considéré comme l’un des meilleurs latéraux droits du monde, grâce notamment à ses belles performances avec le Borussia Dortmund et l’Inter Milan. Il s’est ainsi imposé comme titulaire indiscutable au sein du club parisien, étant impliqué dans 20 buts en 80 matches, avec neuf réalisations et onze offrandes. Cependant, il faut souligner que le Marocain manque parfois de constance dans ses prestations. Cette saison spéciale, marquée notamment par des performances remarquables lors de la Coupe du Monde avec les Lions de l’Atlas, contraste avec d’autres moments plus mitigés en club.

Un mercato estival mouvementé pour le PSG

Le Paris Saint-Germain devrait connaître un été agité en termes de transferts, avec plusieurs joueurs sur le départ, tels que Sergio Ramos ou Lionel Messi. Cette situation obligera Luis Campos et ses équipes à recruter à de nombreux postes. Dans ce contexte, la présence d’Achraf Hakimi au sein de l’effectif parisien pourrait être un atout pour la saison à venir.

Un avenir incertain, mais une volonté de rester fidèle au PSG

Malgré les rumeurs et les difficultés rencontrées par Achraf Hakimi cette saison, son agent a tenu à réaffirmer l’intention du joueur de rester au Paris Saint-Germain. Les supporters du club peuvent ainsi espérer voir le latéral droit marocain se distinguer lors de la prochaine saison et contribuer aux succès des Rouge et Bleu.