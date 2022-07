Mercato – PSG : Le départ imminent de Presnel Kimpembe

Le joueur du PSG risque bien de quitter le club lors de ce marché des transfert et de rejoindre éventuellement la Juventus qui est bien intéressée.

Presnel Kimpembe sur le départ

Le PSG envisage de plus en plus sérieusement de faire partir le défenseur surtout après une sortie médiatique qui n’a pas plu au club parisien. Sans compter le fait que le joueur n’est plus aussi performant qu’auparavant en particulier au niveau européen.

Il s’était donc exprimé au sujet d’un potentiel départ de son club formateur : “Si le club me donne l’opportunité et que je suis moi-même aussi performant pour le club, pourquoi pas ? Maintenant, je pense que j’ai encore du temps pour y réfléchir. Pour l’instant, le plus important, c’est le match de Leipzig. Mais forcément, oui”.

Le PSG se plonge donc dans d’autres dossiers : Milan Skriniar ainsi qu’un second profil dont le nom n’a pas encore été partagé. Rien n’indique que ces profils auraient pour but de remplacer Presnel Kimpembe mais Sky Italia affirme que le défenseur est bel et bien sur le point de quitter son club.

Quels sont les points de chute pour Presnel Kimpembe

Le média italien poursuit en déclarant que la Juventus est fortement intéressée dans le cas où le Matthijs Ligt quitterait le club.

La Juventus n’est pas la seule puisque Chelsea a également partagé un intérêt pour le français qui aura donc plusieurs options en cas de départ.

Luis Campos pourrait donc avoir une belle somme à la clé et s’en servir pour d’autres transferts.

