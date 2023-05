Mercato PSG – Neymar : les enjeux d’un été agité

Les supporters en colère et la situation de Neymar

Le PSG a officiellement condamné l’action de ses supporters qui se sont rendus jusqu’au domicile de Neymar à Bougival pour lui intimer de quitter le club. Cette action témoigne du malaise entre certains fans et le joueur brésilien. En effet, il avait été révélé en mars 2022 que Neymar était proposé à de nombreux clubs européens. La prise de pouvoir de Luis Campos ne changea pas la donne, au contraire. Sans le confirmer officiellement, pour ne pas faire perdre de la valeur au joueur, il a bien essayé de se débarrasser de Neymar.

« Neymar, casse toi ! Neymar, casse toi ! » Des supporters parisiens sont venus devant le domicile de Neymar pour demander son départ du PSG. 🎥 @parisientimes pic.twitter.com/cy1KB2C2J3 — Actu Foot (@ActuFoot_) May 3, 2023

Christophe Galtier sur la sellette

L’avenir de Christophe Galtier fait énormément parler en ce moment, avec le vent de la révolution qui souffle sur le Paris Saint-Germain à quelques semaines de la fin de la saison. Il pourrait être remercié moins d’un an après son arrivée et les noms de ses possibles successeurs fusent de tous les côtés, avec notamment le vieux fantasme José Mourinho. Les résultats catastrophiques depuis le début de l’année 2023 mettent le coach du PSG en danger, et pour ne rien arranger, il doit gérer plusieurs dossiers chauds au sein de l’équipe.

Un renforcement défensif attendu lors du mercato

A l’occasion du prochain marché des transferts, le PSG devrait, logiquement, se renforcer, notamment sur le plan défensif. En ce sens, un nom est lié au club de la capitale depuis l’été 2022 : Gonçalo Inacio. Le défenseur portugais est désormais sur les tablettes en Premier League. Selon les derniers échos de la presse, pour son secteur défensif, le Paris Saint-Germain, en plus de Milan Skriniar, souhaiterait s’attacher les services d’un défenseur capable d’évoluer sur le côté gauche de l’axe. Les profils ciblés par Luis Campos seraient Aymeric Laporte, Lucas Hernandez et Gonçalo Inacio.

Les pistes pour renforcer la défense :

Aymeric Laporte (Manchester City)

Lucas Hernandez (Bayern Munich)

Gonçalo Inacio (Sporting Portugal)

Eddie Howe tempère les rumeurs autour de Neymar et Cristiano Ronaldo

Eddie Howe, manager de Newcastle en Angleterre, a été interrogé sur la possible arrivée de Neymar et Cristiano Ronaldo durant le prochain mercato estival. Sa réponse est claire : « Financièrement, nous ne pouvons pas recruter de cette façon pour le moment, et aussi nous devons faire venir les joueurs qui nous correspondent et les intégrer au groupe. » Cela semble donc confirmer une tendance déjà perceptible lors des précédentes fenêtres de transferts : l’arrivée de grands noms comme Neymar ou Ronaldo dans des clubs moins prestigieux semble peu probable, en raison de contraintes financières et sportives.

Un été agité en perspective pour le PSG pour le mercato

La situation de Neymar, l’avenir de Christophe Galtier, les besoins défensifs et les rumeurs autour d’autres joueurs font de cet été 2023 un moment clé pour le Paris Saint-Germain. Le club devra faire des choix stratégiques importants pour construire une équipe solide et compétitive à la fois sur la scène nationale et internationale. Il est certain que le mercato sera mouvementé pour le PSG, avec des arrivées et des départs attendus. Les supporters parisiens espèrent sûrement que leur équipe saura tirer profit de cette période pour repartir sur des bases plus saines et retrouver les sommets du football français et européen.