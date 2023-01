Mercato PSG : un premier transfert enfin bouclé

Le Paris Saint-Germain (PSG) se prépare à recruter le défenseur central slovaque de l’Inter Milan, Milan Skriniar. Ce sera la première recrue estivale du PSG et cela pourrait même être annoncé lundi alors que l’Inter affronte l’Empoli en championnat, dans le cadre de la trente-neuvième journée de Serie A.

Un transfert qui se précise

Les négociations entre l’Inter et le PSG pour Skriniar ont été activées par Luis Campos, conseiller sportif du PSG. Skriniar aurait donné son accord au PSG en octobre dernier, alors que l’Inter espérait encore étirer son bail. Un accord a été trouvé entre les deux clubs et Skriniar sera donc la première recrue estivale du PSG.

Skriniar décide de quitter l’Italie

Skriniar avait refusé plusieurs offres par le passé notamment celle du Bayern Munich, mais il a choisi désormais de quitter l’Italie à la fin de la saison pour ouvrir un nouveau chapitre. Les fans de l’Inter attendent maintenant avec impatience l’annonce officielle du départ de Skriniar. Il est possible que Skriniar annonce sa décision lundi et que l’accueil du public de l’Inter soit surveillé.

Le PSG passe à la vitesse supérieure

Il semble que le PSG soit sur le point d’achever son premier transfert depuis le début de cette saison, qui a été marquée par des rumeurs constantes sur les transferts possibles. Le club a officialisé plusieurs offres pour divers joueurs, mais aucune n’a abouti jusqu’à présent. Il semble que cette fois-ci, le club ait enfin trouvé un accord pour s’offrir les services de Milan Skriniar.

Un transfert qui plaît au PSG

Skriniar est considéré comme une star à l’Inter et il est venu se tailler une belle place dans le onze titulaire depuis son arrivée en 2017 en provenance de Sampdoria. Il a depuis alors disputé plus de cent vingt matchs pour l’Inter et en fait partie intégrante. Le fait qu’il ne soit pas encore liée contractuellement à un autre club fait que beaucoup voient cette opportunité comme une aubaine pour le PSG et ses ambitions sportives.

Conclusion

Le mercato estival du PSG commence à prendre forme et le club pourrait finaliser la signature de Milan Skriniar dans les prochains jours. Skriniar serait un grand atout pour le club parisien et son arrivée ouvrirait la voie à des possibilités passionnantes pour les supporters du PSG cet été en termes d’autres transferts.