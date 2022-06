Mercato – PSG : Zidane au PSG : c’est imminent

Selon le RMC Sport, le PSG et Zinedine Zidane, actuellement libre de tout contrat puisqu’il a quitté le Real Madrid en 2021, signeraient prochainement un accord pour faire venir l’entraîneur au sein de l’équipe parisienne.

Une affaire qui dure

L’objectif du PSG est de faire venir le grand Zinedine Zidane au sein du club pour entraîner l’équipe parisienne pour remplacer Mauricio Pochettino qui semble bel et bien sur le départ. Cependant, ce dossier dure depuis quelques temps, le club parisien avait même presque laissé tomber cette piste. Mais aujourd’hui, l’affaire semble repartie et le RMC Sport affirme même que les parties sont proches d’un accord.

Plusieurs sources dans le PSG confirment cette nouvelle mais aucune signature n’a l’air d’avoir été réalisée. Il est possible que le dossier dure encore quelques jours, surtout que Mauricio Pochettino n’est pas encore officiellement parti. Mais on suppose que si l’ancien coach du Real Madrid se joint au PSG, il obtiendrait sûrement de nombreuses responsabilités puisque Luis Campos est devenu conseiller sportif et non directeur sportif.

L’intervention de l’émir Al-Thani

Les espoirs du club parisien étaient retomber après le premier contact entre Zinédine Zidane et l’émir le 29 mai. Mais le dossier a repris de la force après les efforts dont ont fait preuve les dirigeants qataris. En effet, extrêmement motivé à attirer le coach français au sein de l’équipe, l’émir Al-Thani avec déjà offert cette proposition de rejoindre le PSG en décembre 2021 mais elle avait été refusée.

Le PSG a fait de Zidane sa priorité et le club était également la priorité du coach qui tenait à rester disponible. Cependant, l’ancien joueur français s’est laissé séduire par la place de Didier Deschamps qui pourrait se libérer.

Emmanuel Macron s’est exprimé

L’émir a réussi à convaincre Zidane de leur accorder son intérêt mais il n’est pas le seul puisque le président Emmanuel Macron s’est exprimé à ce sujet. Il a déclaré au RMC Sport que la potentielle venue de Zidane au sein de l’équipe parisienne serait “formidable” et aussi bénéfique que la prolongation de Kylian Mbappé.

Le PSG n’a pas souhaité confirmé ou démentir les informations reléguées par RMC Sport face aux interrogations de l’AFP mais affirme bien qu’aucun accord n’a eu lieu entre le PSG et Zidane.

Pour le PSG, le mercato avance avec plusieurs dossiers notamment celui de Paul Pogba. En effet, très apprécié de Zidane, le joueur tient à attendre la confirmation de la venue du coach avant de commencer les négociations.