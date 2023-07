OM : C’est imminent pour la venue d’Aubameyang !

Selon plusieurs sources, dont Foot Mercato et La Provence, les négociations entre l’Olympique de Marseille (OM) et Chelsea pour le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang progressent rapidement. L’attaquant franco-gabonais pourrait s’engager avec l’OM sur une durée de trois ans, mais il reste encore à convaincre son club actuel de le libérer de sa dernière année de contrat à Londres.

Un accord entre joueur et OM déjà trouvé

D’après la journaliste Anna Carreau de So Foot, un accord entre Aubameyang et l’OM a d’ores et déjà été trouvé pour une durée de deux ans, avec une année supplémentaire en option. Toutefois, l’indemnité de transfert demandée par Chelsea bloque encore l’avancée du dossier. L’OM espérait attirer Aubameyang gratuitement, mais le club londonien souhaite récupérer une petite indemnité pour ce transfert.

Une belle opportunité pour l’OM

A 34 ans, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être un renfort de poids pour l’OM. Il a toutes les qualités pour évoluer dans l’équipe dirigée par Marcelino, même si l’entraîneur ne devrait pas lui confier un rôle de numéro 9.

Expérience : Aubameyang a déjà évolué au plus haut niveau, notamment en Premier League avec Arsenal et Chelsea.

: Aubameyang a déjà évolué au plus haut niveau, notamment en Premier League avec Arsenal et Chelsea. Vitesse : L’attaquant gabonais est réputé pour sa rapidité et son sens du but.

: L’attaquant gabonais est réputé pour sa rapidité et son sens du but. Polyvalence : Bien qu’étant un attaquant de pointe, Aubameyang peut également jouer sur les ailes.

De plus, l’arrivée d’Aubameyang pourrait compenser le départ probable d’Alexis Sanchez en fin de contrat, dont la prolongation semble compromise.

Un défi personnel pour Aubameyang

Après deux saisons compliquées à Londres, Pierre-Emerick Aubameyang serait motivé par ce nouveau challenge. Un transfert à l’OM lui offrirait l’opportunité de retrouver un temps de jeu conséquent et de retrouver les sommets. De retour en Ligue 1 après plusieurs années d’absence, il pourrait également profiter de l’exposition médiatique pour relancer sa carrière internationale avec le Gabon.

Une affaire à conclure rapidement ?

Selon certaines sources, les discussions entre les clubs concernés avancent à pas de géant, et un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours. Il ne reste plus qu’à espérer que l’OM et Chelsea trouvent un terrain d’entente concernant l’indemnité de transfert, afin que Pierre-Emerick Aubameyang puisse enfiler le maillot marseillais dès la saison prochaine.