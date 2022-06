OM : Coup dur dans le mercato !

Les supporters de l’Olympique de Marseille auraient bien le voir débarquer lors du mercato estival pour remplacer Milik, mais l’agent du joueur vient de démentir l’information sur les réseaux sociaux.

La pépite de Manchester City, Julian Alvarez été potentiellement ciblée par l’OM. Les dirigeants auraient aimé le faire venir sous la forme d’un prêt. Il n’en sera rien. Après la signature d’Erling Haaland au sein du club anglais, un départ aurait pu être envisagé la saison prochaine.

Première désilusion pour le mercato de l’OM. Pablo longoria va devoir travailler pour renforcer l’OM la saison prochaine (lire notre article sur les arrivées potentielles).

Julián Álvarez’s agent Hidalgo denies reports of Olympique Marseille loan from Man City: “There is no chance that Julián will go to Olympique de Marseille”, tells @marcepalaciosmp ⛔️🇦🇷 #OM

Manchester City want Álvarez to be part of the team next season, as things stand. #MCFC pic.twitter.com/Cqe7wmELmi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2022