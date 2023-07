OM : La tendance se confirme pour Alexis Sanchez

Malgré les propos du président marseillais Pablo Longoria , qui a confirmé ce mardi lors de la conférence de presse de présentation de Marcelino que des discussions étaient en cours pour une prolongation d’Alexis Sanchez, l’Equipe rapporte que la tendance serait plutôt à un départ pour l’attaquant chilien. Le joueur est actuellement libre de tout contrat et pourrait donc s’en aller sans indemnité de transfert pour l’Olympique de Marseille.

Depuis le 30 juin dernier, Alexis Sanchez est officiellement sans club, son contrat avec l’OM arrivant à expiration. Les deux parties sont toujours en discussion pour une éventuelle prolongation, mais les chances de parvenir à un accord semblent de moins en moins importantes.

Une offre inférieure au contrat précédent

La principale raison de cette impasse serait une offre jugée insuffisante par le joueur et son entourage. En effet, selon l’Equipe, l’offre soumise par l’OM serait inférieure au contrat précédent de Sanchez. Cela aurait refroidi les ardeurs du Chilien, qui aurait préféré explorer d’autres pistes pour son futur. De son côté, Pablo Longoria a déclaré que la priorité était de remanier l’attaque marseillaise et de trouver des profils complémentaires pour répondre aux besoins du nouvel entraîneur Marcelino : « On respecte tout ce qu’a fait Alexis pour le club. En même temps, on doit refaire tout le secteur offensif, comme l’a dit le coach. On doit voir comment les profils peuvent être complémentaires pour s’adapter aux besoins du coach ».

🗞️ Si les deux parties discutent toujours, la tendance est à un départ d’Alexis Sanchez.

L'offre du club serait légèrement inférieure à celle de la saison dernière, avec l'incertitude de la participation de l’OM à la prochaine Ligue des champions. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/oxaCjVVLzw — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 4, 2023

Un coup dur pour l’OM et ses supporters

La situation actuelle est un véritable coup dur pour les supporters marseillais, qui espéraient voir leur attaquant vedette continuer l’aventure avec le club phocéen. Alexis Sanchez a en effet réalisé une très belle saison sous le maillot de l’OM, et son possible départ laisserait un grand vide dans l’effectif. Cependant, il est important de rappeler que tant qu’un accord n’est pas trouvé avec un autre club, Alexis Sanchez reste un joueur sans contrat et donc potentiellement toujours accessible pour l’Olympique de Marseille. Les dirigeants marseillais ne semblent pas avoir abandonné totalement l’idée d’une prolongation de contrat, même si les chances sont minces ce qui risque bien d’agiter le mercato de l’OM.

Des options à explorer en cas de départ définitif

Si le départ d’Alexis Sanchez était confirmé, l’OM devrait rapidement se mettre en quête d’un remplaçant pour pallier cette perte importante. Plusieurs pistes pourraient être explorées, notamment celle menant à Folarin Balogun. Quoi qu’il en soit, l’Olympique de Marseille devra faire preuve de réactivité sur le marché des transferts afin de se renforcer offensivement et de combler le vide laissé par un éventuel départ d’Alexis Sanchez.

La saison à venir s’annonce d’ores et déjà compliquée pour les Phocéens, qui devront se battre pour retrouver leur place en haut du classement de la Ligue 1.