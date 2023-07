OM : Un cadre pourrait filer en Arabie Saoudite !

L’Arabie Saoudite continue d’attirer de nombreux joueurs européens pour renforcer ses clubs locaux. Cette fois-ci, c’est le défenseur central de l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba, qui est sollicité par des clubs saoudiens en quête d’une nouvelle recrue pour leur équipe.

Les ambitions saoudiennes sur le marché des transferts

Cette saison, les clubs saoudiens ont les moyens de leurs ambitions et n’hésitent pas à mettre le paquet pour attirer les meilleurs joueurs européens. Des équipes comme Al-Nassr, Al-Ittihad ou Al-Hilal multiplient les offres aux joueurs en fin de carrière ou qui cherchent un dernier challenge lucratif. Récemment, le joueur du RC Lens Seko Fofana a succombé à une telle offre d’un club saoudien.

Un intérêt grandissant pour Chancel Mbemba

Après une saison réussie avec l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba apparaît comme le patron de la défense marseillaise et suscite donc logiquement des convoitises. L’international congolais serait en contact avec plusieurs clubs d’Arabie Saoudite, selon certaines sources proches du dossier.

Quatre saisons au FC Porto : Avant de rejoindre l’OM, Chancel Mbemba a évolué pendant quatre saisons au FC Porto, où il a confirmé son statut de défenseur solide et expérimenté.

Avant de rejoindre l’OM, Chancel Mbemba a évolué pendant quatre saisons au FC Porto, où il a confirmé son statut de défenseur solide et expérimenté. Une masterclass face au PSG : Parmi les prestations marquantes de Mbemba sous le maillot marseillais, on peut citer notamment sa performance XXL lors du match aller face au Paris Saint-Germain.

Parmi les prestations marquantes de Mbemba sous le maillot marseillais, on peut citer notamment sa performance XXL lors du match aller face au Paris Saint-Germain. Trophée Marc-Vivien Foe : En reconnaissance de ses performances cette saison, Chancel Mbemba a reçu le trophée Marc-Vivien Foe, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1.

Des négociations en cours avec l’Olympique de Marseille

Alors que l’OM est actuellement en pleine période de mercato estival, le club phocéen pourrait être tenté de céder son défenseur central à un club saoudien si une offre intéressante se présente. Récemment, des renforts tels que Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi ont été recrutés en provenance de l’Atlético Madrid, et Pierre-Emerick Aubameyang serait également sur le point de rejoindre l’équipe d’Olympique de Marseille.

🔸L’OM aurait eu un intérêt d’un club d’Arabie Saoudite 🇸🇦 pour Chancel Mbemba 🇨🇩 … un départ n’est pas prévu mais si une grosse offre arrive sur la table l’OM réfléchirait… #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/OvimJTjnDv — Passion OM (@infos_l) July 19, 2023

De son côté, Chancel Mbemba affirme être engagé envers l’OM et souhaite continuer à évoluer sous ses couleurs. Toutefois, il n’est pas à l’abri de la tentation d’un transfert vers un club saoudien si les conditions financières sont attractives pour lui et pour son club actuel.

Une décision à prendre pour Mbemba et l’OM

Devant cet intérêt grandissant de la part des clubs saoudiens, Chancel Mbemba et l’Olympique de Marseille vont devoir prendre une décision concernant l’avenir du défenseur congolais. Si celui-ci souhaite poursuivre son aventure en France, il devra néanmoins peser le pour et le contre face à une offre alléchante venue d’Arabie Saoudite.

En conclusion, les prochaines semaines seront déterminantes pour l’avenir de Chancel Mbemba et permettront de savoir si le défenseur central de l’OM rejoindra ou non le championnat saoudien la saison prochaine. Quoi qu’il en soit, cette situation témoigne de l’attraction croissante exercée par les clubs saoudiens sur les joueurs européens et de leurs ambitions à court et moyen terme.