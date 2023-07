PSG : Verratti à l’Atlético Madrid, un transfert imminent

Après onze ans passés au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain italien Marco Verratti pourrait bien changer d’air cet été. Suite à un changement de politique sportive, le club a annoncé que tous les joueurs de l’équipe étaient désormais transférables, mettant ainsi fin à la notion d’intransférabilité pour certains éléments emblématiques tels que Verratti.

Selon le journal Marca, l’Atlético Madrid serait particulièrement intéressé par le profil du joueur italien, vainqueur de l’Euro 2020 avec la Squadra Azzurra. Le club espagnol aurait même fait de lui sa priorité pour renforcer son entrejeu.

Des négociations en cours entre les deux clubs

D’après L’Équipe, l’Atlético Madrid aurait déjà entamé des discussions avec le PSG concernant un éventuel transfert de Verratti. Si aucune offre formelle n’a encore été faite, il semblerait néanmoins que les deux clubs soient en train d’échanger sur le sujet. Le PSG attendrait pas moins de 80 millions d’euros pour céder le deuxième joueur le plus capé de son histoire, qui sort d’une saison difficile.

Les autres prétendants pour Verratti

Bien que l’Atlético se montre très insistant dans sa quête du milieu italien, d’autres clubs sont également sur les rangs pour tenter de s’attacher ses services. Parmi eux :

Liverpool : le club anglais pourrait être intéressé par Verratti afin de renforcer son milieu de terrain, notamment en vue de la probable départ de Georginio Wijnaldum.

: le club anglais pourrait être intéressé par Verratti afin de renforcer son milieu de terrain, notamment en vue de la probable départ de Georginio Wijnaldum. Al-Hilal : le club saoudien serait également sur les traces de l’international italien, prêt à débourser une somme importante pour se l’offrir.

Cependant, il semblerait que l’Atlético Madrid soit actuellement en pole position sur ce dossier, d’autant que leur entraîneur Diego Simeone aurait fait de Verratti l’une de ses priorités pour la saison prochaine.

Quel avenir pour Marco Verratti ?

Marco Verratti, aujourd’hui âgé de 30 ans, est l’un des piliers du Paris Saint-Germain depuis son arrivée en 2012. Capitaine emblématique et joueur clé de l’équipe parisienne, son départ représenterait un véritable bouleversement pour le club. Cependant, après une saison compliquée et face aux nombreux changements opérés au sein de l’effectif, il se pourrait bien que « Le Petit Hibou » décide de relever un nouveau défi dans sa carrière.

Avec l’intérêt grandissant de l’Atlético Madrid et l’ouverture du PSG aux offres pour son milieu de terrain star, les chances de voir Verratti partir cet été sont de plus en plus élevées. Reste à savoir si les deux clubs parviendront à un accord sur le montant du transfert et si Verratti acceptera de quitter la capitale française pour rejoindre les rangs des Rojiblancos.

Un été agité pour le PSG

Quoi qu’il en soit, l’été promet d’être mouvementé au sein du Paris Saint-Germain. Outre les rumeurs de départ de Verratti, plusieurs autres joueurs pourraient être amenés à quitter le club dans les semaines à venir. Le nouveau Campus PSG, centre ultramoderne où se dérouleront les entraînements et la préparation des Rouge et Bleu, devrait donc connaître une intense activité durant cette période de mercato estival.