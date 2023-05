Vente OM : L’Arabie Saoudite, un scénario plausible !

Depuis quelques années, les rumeurs d’un possible rachat de l’Olympique de Marseille par des investisseurs saoudiens font la une des médias. L’Arabie Saoudite chercherait-elle à s’appuyer sur le sport pour développer son image, comme l’a fait le Qatar avec le Paris Saint-Germain ? Analysons ensemble les éléments qui alimentent ces bruits de couloir et tentons d’y voir plus clair.

Les ambitions sportives de l’Arabie Saoudite

L’Arabie Saoudite a déjà montré un certain intérêt pour le monde du sport, notamment en organisant des événements internationaux et en investissant dans des clubs européens. Il n’est donc pas absurde de penser que ce pays pourrait être intéressé par l’Olympique de Marseille, un club historique et populaire en France.

L’organisation d’événements sportifs internationaux (course automobile, combat de boxe, etc.)

L’investissement dans des clubs de football européens, comme Newcastle United en Angleterre

La volonté de diversifier l’image du pays, en mettant en avant des activités autres que les secteurs pétrolier et gazier

Le besoin de rivaliser avec d’autres États du Golfe, tels que le Qatar, qui ont déjà investi massivement dans le sport

Qu’en disent les spécialistes et les journalistes ?

Pour mieux comprendre la situation, il est intéressant de se pencher sur les déclarations de personnes bien informées. Georges Malbrunot, spécialiste du Moyen-Orient et grand reporter au Figaro, a récemment accordé un entretien à RMC Sport dans lequel il évoque les rumeurs de rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite :

L’envie de l’Arabie Saoudite d’acheter un gros club en Europe est réelle

Une offre pour l’Olympique de Marseille aurait été envisagée, mais rien n’est encore concrétisé

Les négociations seraient en cours avec Frank McCourt, l’actuel propriétaire du club

Quant au journaliste Thibaud Vézirian, ancien chroniqueur de la chaîne L’Équipe, il affirme depuis plusieurs mois que l’OM pourrait être vendu à des investisseurs saoudiens dans un futur proche.

Georges Malbrunot reporter pour Le Figaro : « L'Arabie Saoudite a envie d'acheter un gros club européen. Parfois, on dit qu'ils lorgnent l'OM. Il y a eu beaucoup de bruit qui étaient probablement infondés, mais je pense que les Saoudiens ont envie d'avoir un autre grand club… pic.twitter.com/XSsZaYrm2M — (@LaMinuteOM_) May 5, 2023

Quel impact pour l’Olympique de Marseille ?

Si un tel rachat venait à se concrétiser, cela pourrait avoir des conséquences importantes pour l’OM, tant sur le plan sportif qu’économique.

Une nouvelle ère pour le club phocéen

Un rachat par l’Arabie Saoudite offrirait à l’Olympique de Marseille des moyens financiers considérables pour renforcer son effectif et viser les sommets. À l’image du PSG depuis l’arrivée des Qataris, l’OM pourrait se muer en un véritable ogre européen et attirer des stars du ballon rond. Déjà qu’on annonce un mercato très agité à Marseille, une vente de l’OM serait synonyme d’un budget beaucoup plus conséquent.

Des retombées économiques pour la ville de Marseille

Le rachat de l’OM par des investisseurs saoudiens aurait également un impact positif sur la ville de Marseille et ses habitants. En effet, le développement du club pourrait générer :

Des emplois dans différents secteurs (sport, tourisme, marketing, etc.)

Des revenus supplémentaires pour les commerces locaux (restaurants, hôtels, boutiques)

Un rayonnement international accru pour la cité phocéenne

Conclusion : réalité ou fantasme ?

Pour l’instant, il est difficile de dire si les rumeurs de rachat de l’Olympique de Marseille par l’Arabie Saoudite sont fondées ou non. Bien que certains éléments laissent à penser qu’un tel scénario est plausible, rien n’est encore officiel. Les supporters de l’OM devront donc prendre leur mal en patience, en attendant que la situation se décante.