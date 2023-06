Zidane à l’OM : Une association Possible

Le nom de Zidane ressurgit à Marseille

Le nom de Zinedine Zidane est revenu sur le devant de la scène ces derniers jours, notamment du côté de l’Olympique de Marseille. Le technicien français, champion du monde en 1998, a indiqué qu’il serait prêt à reprendre du service cet été après deux saisons sans entraîner. Alors que plusieurs clubs prestigieux comme le Real Madrid, la Juventus Turin ou encore le Paris Saint-Germain sont évoqués pour accueillir « Zizou », c’est désormais l’OM qui s’interroge sur une potentielle arrivée du célèbre entraîneur.

Longoria prudent face aux rumeurs

Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, a récemment été interrogé lors d’une conférence de presse sur cette possibilité. Il a toutefois tenu à rester prudent, expliquant qu’il était important d’établir le bon profil pour le futur coach de l’OM et de bien connaître ses qualités. Longoria a également mentionné des contacts avec d’autres entraîneurs, mais n’a pas donné davantage de détails à ce sujet.

Zidane à l’OM ? Réponse de Pablo.

Ce que je retiens c’est qu’il n’a pas nié en mettant en avant le secret des affaires SI il y a négociation.

Et je vous jure que moi qui n’y croyait pas à la base, d’un coup ça me pousse à croire qu’il y a bien intérêt et discussions. #TeamOM pic.twitter.com/TSTZl2nuJ6 — ℎ,ℎ ℎℎ (@TheLastPharaon) June 5, 2023

Christophe Galtier aussi dans la course ?

Outre Zinédine Zidane, un autre nom revient souvent pour succéder à Igor Tudor, qui a quitté son poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille : Christophe Galtier. Le président de l’OM a également été questionné sur cette piste, et sa réponse est similaire à celle concernant Zidane. Longoria ne ferme pas la porte à ces deux entraîneurs, mais insiste sur le fait qu’il faut d’abord déterminer précisément quel type de coach correspondra le mieux au projet marseillais.

Un timing serré pour les Phocéens

L’Olympique de Marseille doit faire face à une situation délicate, notamment en raison des barrages de Ligue des champions qui auront lieu dès le mois d’août. Il est donc crucial pour l’OM de trouver rapidement un nouvel entraîneur et de boucler son mercato afin de pouvoir préparer au mieux cette échéance importante. La direction phocéenne devra donc se montrer réactive et efficace dans les semaines à venir.

Bilan de la saison 2022-2023 et projets futurs

Pablo Longoria a profité de cette conférence de presse pour réaliser un bilan de la saison écoulée et évoquer les projets futurs du club. Malgré la difficulté de la situation actuelle, le président de l’Olympique de Marseille s’est montré ambitieux et déterminé à poursuivre sur la voie du succès. Le recrutement d’un nouvel entraîneur et la construction d’une équipe compétitive sont les priorités absolues pour Longoria, qui souhaite que l’OM puisse rivaliser avec les plus grandes formations européennes à l’avenir.

Un été mouvementé en perspective pour l’OM

L’Olympique de Marseille s’apprête donc à vivre un été agité sur le marché des transferts et dans la recherche d’un nouvel entraîneur. Plusieurs noms circulent déjà, mais rien ne semble encore acté. Les prochaines semaines seront décisives pour dessiner les contours du futur projet sportif de l’OM, qui doit impérativement trouver une solution rapidement si elle veut être prête pour affronter les challenges qui l’attendent dès le début de la saison prochaine.

En conclusion, Zinédine Zidane pourrait potentiellement rejoindre l’Olympique de Marseille cet été, même si la direction phocéenne reste prudente et explore également d’autres pistes comme celle menant à Christophe Galtier. Quoi qu’il en soit, il est certain que l’OM aura fort à faire cet été pour se renforcer et préparer au mieux les échéances importantes qui l’attendent dès le début de la saison 2022-2023.