OM : La vente serait faite selon Thibaud Vézirian

Annoncé à plusieurs reprises, le dénouement de la vente de l’Olympique de Marseille pourrait intervenir très prochainement à en croire Thibaud Vézirian. Sujet qui attire bon nombre de supporters de l’OM qui rêve d’une vente de leur club.

« C’est fait, c’est fait, faites la fête »

Ces derniers temps un grand nombre de rumeur fleurisse sur la sphère, des départs en interne du côté de l’Olympique de Marseille. Le début d’une nouvelle ère ? Ca serait le cas selon certaines sources. « C’est fait, c’est fait, faites la fête. No stress, c’est acté et actif. Et plus personne ne tient ça pour secret désormais. Tranquille. La fête arrive. Ça fait deux ans que j’en parle. Homme d’affaires, hommes d’Etat, agents, joueurs, dans les ministères… J’ai des centaines de sources. Toutes les langues se délient. Tout se vérifie, la restructuration en interne, le recrutement… Evitez d’être dans la désinformation ».

Encore une information pour croire aux supporters que le club va être vendu durant l’été ou vraie information ? En tout cas c’est relayé par de gros médias en France. Affaire à suivre.