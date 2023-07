Choc à l’OM : Un international et cadre de l’effectif sur le départ

Le nouvel entraîneur de l’OM, Marcelino, arrive avec une vision tactique bien définie, exigeant une robustesse défensive sans faille de ses défenseurs latéraux. Le style de jeu de Jonathan Clauss ne semble pas correspondre à ses attentes. Avec Marcelino aux commandes, le mercato de l’OM pourrait prendre une tournure inattendue. Malgré sa relation étroite avec Pablo Longoria, Marcelino n’est pas toujours en accord avec les décisions prises.

Il est particulièrement préoccupé par la situation des latéraux, essentiels pour la mise en place d’un 4-4-2 solide. L’OM manque de joueurs à gauche, et la présence de Clauss à droite ne rassure pas Marcelino. Selon Foot Mercato, il envisagerait même de placer Clauss sur la liste des transferts. Si son départ permettait d’attirer un bon montant et de faciliter l’arrivée d’un latéral droit plus défensif, Marcelino donnerait son accord.

Vers un échange avec l’Atlético de Madrid ?

C’est un coup dur pour Clauss, qui voyait son rôle évoluer avec le passage à une défense à plat et qui découvre que son style de jeu ne convient pas à son nouvel entraîneur. Cela pourrait-il réveiller l’intérêt de l’Atlético de Madrid, un de ses admirateurs de longue date ? La possibilité est timidement évoquée en Espagne, mais les prochains jours seront révélateurs. De plus, des rumeurs circulent selon lesquelles Pablo Longoria serait intéressé par Thomas Lemar depuis longtemps et pourrait envisager un échange pour satisfaire Marcelino.

Une double transaction Clauss 🔁 Lemar est à l’étude en ce moment. L’#OM et l’Atletico Madrid sont tout les deux intéressés par cette opération. Marcelino aime la polyvalence de Lemar qui peut évoluer à de nombreux postes dans le système du coach. #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/kB57TsJFlh — Baby Lone (@Babylone771) July 7, 2023

Quoi qu’il en soit, l’avenir de Clauss à l’OM est soudainement remis en question alors que la saison vient de reprendre à la Commanderie.