OM : Prolongation ou transfert pour Clauss cet été ?

Une saison en demi-teinte pour le latéral droit

L’OM aurait préparé une offre de prolongation de contrat pour son défenseur Jonathan Clauss, selon les informations rapportées par le journaliste sportif italien Nicolo Schira. Le club phocéen mise beaucoup sur ses latéraux cette saison, avec des performances mitigées tant pour Nuno Tavares à gauche que pour Clauss à droite. Ce dernier a connu une période difficile suite à sa non-sélection par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Depuis lors, l’ancien joueur du RC Lens peine à retrouver sa forme et voit ses statistiques chuter.

Des difficultés à surmonter pour le Français

Depuis sa déconvenue internationale, Jonathan Clauss semble moins efficace dans ses appels, ses passes et ses centres, ce qui peut poser problème pour l’équipe de Jorge Sampaoli. Cependant, malgré ces difficultés, la direction de l’Olympique de Marseille croit toujours en son joueur et serait prête à lui offrir un nouveau contrat. Un geste qui pourrait permettre à Clauss de retrouver confiance en lui et d’améliorer ses performances sur le terrain.

La menace de l’Atlético Madrid

Le club espagnol est un prétendant de longue date pour Jonathan Clauss. En effet, l’Atlético Madrid apprécie fortement le profil percutant du joueur français et avait déjà tenté de le recruter l’été dernier, alors qu’il évoluait encore sous les couleurs du RC Lens. Si Clauss a finalement choisi de rejoindre l’Olympique de Marseille, les Colchoneros n’ont pas abandonné l’idée de le recruter.

Une prolongation pour éloigner les prétendants ?

L’offre de prolongation préparée par l’OM pourrait également servir à dissuader l’Atlético Madrid et d’autres clubs intéressés par Jonathan Clauss. En offrant un nouveau contrat à son latéral droit, le club phocéen enverrait un signal fort quant à sa volonté de conserver l’international tricolore dans son effectif. De plus, cette prolongation permettra à Clauss de bénéficier d’une meilleure rémunération et d’un statut renforcé au sein de l’équipe.

Un été mouvementé pour l’OM

Pour rappel, l’Olympique de Marseille avait fait de Jonathan Clauss sa grande priorité lors du mercato estival. Cependant, le RC Lens ne souhaitait pas vendre son joueur à un concurrent direct et demandait un prix élevé pour son transfert. Le président marseillais, Pablo Longoria, a donc dû user d’une stratégie audacieuse pour conclure cette opération.

Un coup de poker réussi pour Longoria ?

Avec l’arrivée de Clauss, l’OM s’est offert un joueur talentueux et prometteur, même si sa première saison sous le maillot phocéen est pour l’instant en demi-teinte. Si l’offre de prolongation se concrétise et que le latéral droit parvient à retrouver son meilleur niveau, le pari de Longoria pourrait s’avérer gagnant sur le long terme. Néanmoins, il faudra attendre la réponse du joueur et l’évolution de ses performances pour juger réellement de la réussite de cette opération.

Un avenir incertain pour Clauss

Même si l’Olympique de Marseille semble déterminé à conserver Jonathan Clauss, ce dernier doit encore donner son accord pour une éventuelle prolongation de contrat. En outre, les rumeurs persistent quant à l’intérêt de l’Atlético Madrid et d’autres clubs européens pour le défenseur français. Il appartient donc à Clauss de choisir s’il souhaite poursuivre son aventure marseillaise ou tenter un nouveau défi à l’étranger.

En attendant, l’Olympique de Marseille continue de préparer son offre et espère convaincre son latéral droit de rester au sein du club pour les prochaines années. Une décision qui pourrait avoir un impact significatif sur l’équilibre de l’équipe et les ambitions sportives des Phocéens.