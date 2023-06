Coup de Maître : 2 Recrues Acceptent l’OM malgré l’Impasse du Mercato

Le point sur le mercato de l’OM

Le mercato de l’Olympique de Marseille est actuellement en attente. La direction du club marseillais a mis le recrutement en stand-by en attendant la nomination d’un nouvel entraîneur. Les négociations se sont poursuivis avec Marcelo Gallardo, mais aucun accord n’a encore été trouvé. Qui sera le prochain entraîneur de l’OM ?

Les rumeurs menant à Zidane ou encore Christophe Galtier vont bon train. Les responsables marseillais espèrent accueillir huit ou neuf recrues une fois l’entraîneur officialisé​.

Hello Najet, comme je l’ai expliqué précédemment sur Twitter. Gallardo avait une offre orale ( même pas écrite) depuis lundi dernier. Après avoir fait plusieurs pas vers lui, il n’a plus répondu. L’OM lui a demandé de répondre, il n’a plus réagi. L’OM n’a pas voulu forcer. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 18, 2023

Deux joueurs ont dit oui à l’OM

Malgré ces incertitudes, deux joueurs auraient donné leur accord pour rejoindre l’OM selon le journaliste Mohamed Bouhafsi. Toutefois, leur arrivée reste bloquée par la situation de l’entraîneur. L’OM devrait passer à la vitesse supérieure dans le recrutement une fois l’entraîneur officialisé​.

Mohamed Bouhafsi a révélé une question croustillante pour les supporters Marseillais : « Niveau mercato, tout est bloqué à cause du coach alors que l’OM a des accords sur 2 joueurs. Il y a deux accords et le coach doit valider ou non désormais ! Il y a un défenseur central international qui a joué la dernière Coupe du monde. Et c’est normal que ça se passe comme ça. L’OM ne va pas imposer des joueurs pour que le coach les carrent »

La question de l’entraîneur : la piste Gallardo s’est refroidie

Depuis le départ de Igor Tudor, l’OM est sans entraîneur. La piste la plus chaude, Marcelo Gallardo, s’est soudainement refroidie car il aurait finalement refusé le poste. Pablo Longoria, le président du club, doit donc maintenant lorgner d’autres pistes​.

Fonseca, une piste sérieuse mais compliquée

Une de ces pistes mène jusqu’à Paulo Fonseca, l’actuel coach du LOSC. Fonseca aurait séduit Pablo Longoria avec son jeu offensif et attrayant. Toutefois, la situation est complexe. Fonseca est sous contrat avec le LOSC jusqu’en juin 2024 et ses dirigeants ne comptent pas le laisser partir si facilement. D’ailleurs, à aucun moment la question de partir à l’OM ne s’est posée lors d’une réunion entre le LOSC et Fonseca, le technicien portugais rêvant d’entraîner un jour en Premier League.

À suivre…

La situation reste donc incertaine pour l’OM, surtout à deux semaines de la reprise. Les supporters marseillais attendent avec impatience l’officialisation du nouvel entraîneur et les prochaines recrues. Restez connectés pour suivre les dernières actualités du mercato de l’OM.