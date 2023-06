Mercato OM : Le sort d’Igor Tudor en balance

Des objectifs non atteints et un jeu décevant

L’Olympique de Marseille peine à convaincre ces derniers temps, avec des performances en demi-teinte et une équipe qui ne parvient pas à tenir la cadence face à ses concurrents directs. Le coach croate Igor Tudor est aujourd’hui sur la sellette, alors que sa première saison en Ligue 1 touche à sa fin. Selon France Bleu, la tendance serait plutôt à un départ du technicien, malgré les bons résultats obtenus avec une troisième place au classement.

Un effectif homogène mais limité

Si l’OM a réussi à se hisser sur le podium cette saison, c’est en partie grâce à un effectif où le niveau est assez égal entre les différents joueurs, comme le souligne Grégory Schneider sur Europe 1. Cette situation profite à l’entraîneur, qui peut aligner différentes compositions sans trop de variations de niveau. Cependant, cela montre aussi les limites de l’équipe marseillaise, qui manque de véritables individualités pour faire la différence dans les moments clés.

La mise à l’écart de Payet, un choix contesté

Lors du dernier match face à Lille, Igor Tudor a pris la décision de mettre à l’écart Dimitri Payet, un choix qui suscite des interrogations et des critiques. En effet, le joueur phare de l’OM a été écarté lors d’un déplacement crucial pour la course à la deuxième place de Ligue 1. Ce choix aurait pu coûter cher aux Marseillais, qui ont perdu trois points importants et se retrouvent désormais à cinq points du RC Lens, avec deux journées restantes.

Un avenir incertain pour Tudor

Face à ces éléments, l’avenir d’Igor Tudor sur le banc de l’OM est plus que jamais en suspens. Selon Grégory Schneider, le technicien croate ne devrait pas s’éterniser à Marseille, malgré une première saison conclue sur une troisième place. Les rumeurs autour de son possible départ vont bon train, alors que les médias évoquent plusieurs noms pour lui succéder.

⚪🔵 Marseille 3e, la saison est-elle tout de même réussie ? 🎙 @RothenJerome : "Avec les méthodes Tudor, tu ne peux pas y arriver sur du long terme." pic.twitter.com/xrajA1gbfm — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 22, 2023

Quel entraîneur pour prendre la relève ?

Si Igor Tudor venait à quitter l’Olympique de Marseille, plusieurs pistes seraient déjà envisagées pour lui trouver un remplaçant. Parmi les noms cités, on retrouve notamment celui de Jorge Sampaoli, ancien coach de l’OM et actuellement sélectionneur de l’équipe nationale argentine. D’autres techniciens pourraient également être approchés par la direction marseillaise, à l’image de Leonardo Jardim ou encore Marcelo Bielsa, qui connaissent bien la Ligue 1.

Une intersaison mouvementée en perspective

Quoi qu’il en soit, l’OM devrait vivre une intersaison agitée, avec de nombreux chantiers à mener pour renforcer l’effectif et préparer au mieux la prochaine saison. La question de l’entraîneur sera sans doute l’un des points clés à résoudre rapidement, afin de permettre au club phocéen de repartir sur de bonnes bases et viser plus haut en Ligue 1. En conclusion, le sort d’Igor Tudor semble incertain et les performances décevantes de l’équipe pourraient lui coûter sa place. Que ce soit avec le coach croate ou un nouvel entraîneur, l’Olympique de Marseille devra se renforcer cet été pour espérer rivaliser avec les meilleures équipes françaises et européennes.

