Leonardo Bonucci à l’OM : une rumeur improbable prend de l’ampleur

Le Mercato de l’OM devrait s'emballer dans les prochains jours avec la nomination d’un nouvel entraîneur et les premières recrues qui devraient arriver.

Une rumeur étonnante en provenance d’Italie

La presse italienne, par le biais du média Tuttosport, a déclenché une information assez surprenante ce mardi : Leonardo Bonucci pourrait être transféré à l’Olympique de Marseille. Le capitaine de la Juventus, âgé de 36 ans, souhaiterait retrouver un temps de jeu conséquent dans un club européen pour préparer au mieux l’Euro 2024. Malgré un an restant sur son contrat avec la Vieille Dame, il semblerait que le joueur ne fasse plus partie des plans de l’équipe italienne. Cette rumeur intervient alors que l’OM et la Juventus discutent actuellement du transfert définitif d’Arkadiusz Milik pour la somme de 7 millions d’euros plus des bonus. Les deux clubs profiteront-ils de cette occasion pour parler de Bonucci ?

Un renfort expérimenté pour l’OM ?

Si cette rumeur venait à se concrétiser, l’arrivée de Bonucci à l’OM constituerait un véritable apport en termes d’expérience et de leadership pour la défense olympienne. Le président Pablo Longoria serait particulièrement intéressé par ce profil, lui qui cherche à recruter des éléments expérimentés durant ce mercato estival. Cependant, il faut souligner que le salaire de Bonucci pourrait s’avérer problématique pour l’équipe marseillaise, qui devrait probablement négocier avec la Juventus une prise en charge d’une partie de la rémunération du joueur. Selon certaines sources, le club italien serait prêt à accepter cette condition et à laisser partir son capitaine en prêt.

L'OM serait le club le mieux placé pour récupérer Leonardo Bonucci en cas de départ de la Juventus ! Leonardo Bonucci à l'OM, vous prenez ? @tuttosport #TeamOM | #MercatOM — (@Be_OM13) June 20, 2023

Un pari risqué pour l’OM ?

Malgré l’expérience indéniable de Leonardo Bonucci, il convient de se demander si l’OM ne prendrait pas un risque en recrutant un joueur de 36 ans en fin de carrière. De plus, la Ligue 1 est un championnat réputé pour son intensité physique et sa vitesse, ce qui pourrait poser problème à un défenseur central de l’âge de Bonucci. Toutefois, les performances de l’international italien lors de l’Euro 2020 ont prouvé qu’il était encore capable de tenir tête aux meilleurs attaquants européens. S’il parvient à maintenir ce niveau de jeu, il pourrait apporter une véritable valeur ajoutée à la charnière centrale marseillaise.

Une affaire à suivre

Pour le moment, il est bien trop tôt pour confirmer ou infirmer l’arrivée prochaine de Leonardo Bonucci à l’Olympique de Marseille. Cependant, cette rumeur improbable a tout de même le mérite d’alimenter les conversations et les fantasmes des supporters olympiens. L’avenir nous dira si cette information venue d’Italie se concrétisera, mais une chose est sûre : si Bonucci venait effectivement à poser ses valises sur la Canebière, il ferait sans aucun doute l’unanimité auprès des fans.

En parallèle, deux joueurs devraient rapidement signer au club dès la nomination du coach marseillais.

