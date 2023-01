Mercato OM : les dirigeants veulent l’attaquant Moffi

Les supporters de l’Olympique de Marseille sont encouragés par une série de victoires consécutives en Championnat et en Coupe, bien qu’ils aient été déçus par les performances de l’attaquant Bamba Dieng lors des dernières rencontres. Les dirigeants marseillais ont donc décidé d’explorer le marché pour trouver un nouvel attaquant vedette qui puisse impulser les résultats. Leur cible principale ? Terem Moffi, international nigérian du FC Lorient.

L’OM courtise Terem Moffi

Les dirigeants marseillais exploitent actuellement la possibilité d’enrôler Moffi, ce qui est très interessant car le jeune attaquant est très recherchée sur le marché des transferts cet hiver. Le président du club Niçois a révélé avoir proposer 18 M€ à Lorient pour recruter Terem Moffi. D’après nos sources, l’OM envisage une offre qui inclurait des bonus et serait donc plus avantageuse que l’offre niçoise.

En parallèle, les dirigeants marseillais travaillent sur un scénario où ils proposent à Lorient un deal qui impliquerait Bamba Dieng dans la transaction. Une fois que tous les détails financiers seront clarifiés entre les clubs, il restera à trouver un accord avec Moffi concernant son salaire.

Une offre de 25 millions souhaitée

Cependant, selon les informations disponibles, Loïc Fery – le directeur sportif du FC Lorient- souhaite recevoir une offre ferme d’au moins 25 M€ pour vendre l’international nigérian, et refuse d’envisager autre chose. De plus, la star a refusé toutes les propositions des anglais de West Ham et souhaite un salaire élevé si jamais il venait à se rendre à Marseille.

Plusieurs scénarios possibles

L’objectif prioritaire des dirigeants marseillais est de conclure une opération efficace qui leur permettrait d’intégrer Moffi au sein du club sans compromettre le budget allouée aux transferts tabli par le nouveau propriétaire Frank McCourt.

De ce fait, plusieurs scénarios semblent être encore en cours de discussion et tous tendent vers un même but; que cela soit grâce à Bamba Dieng ou via des complices internationaux peu connus comme Elkeson et zainadine Junior -certains encouragent même un transfert en 3 parties entre Lorient OM et Bilbao, ces discussions pourraient aboutir rapidement.

Vers un dénouement à la fin du mercato hivernal

La situation commence à se clarifier autour du dossier Terem Moffi et du Mercato OM en générale. Il ne reste plus qu’à attendre que note direction sportive nous confirme ou infirme cette information.

Les supporters attendent impatiemment la confirmation que l’OM a fait une offre pour le jeune attaquant, qui serait alors le deuxième transfert majeur de Frank McCourt après Pape Gueye. Un transfert réussi permettrait à l’Olympique de Marseille d’intégrer un véritable crack qui viendrait épauler Alexis Sanchez en attaque.

