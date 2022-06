Mercato – OM : Longoria prend les choses en main pour remplacer Kamara

L’OM est activement à la recherche d’un remplaçant pour Boubacar Kamara et l’Équipe a annoncé que des négociations étaient lancées entre le club et Axel Witsel.

Le dossier Axel Witsel

Le départ de Boubacar Kamara a laissé un grand vide derrière lui. Il a été précipité et inattendu et a obligé l’OM à se plonger dans la recherche d’un remplaçant.

Plusieurs pistes ont donc été suivies et, selon l’Équipe, la cible du moment est Axel Witsel qui achève son contrat avec le Borussia Dortmund le 30 juin.

Dès cette date, le joueur belge sera donc libre de tout contrat et a le choix pour son avenir. L’Équipe affirme que ce choix pourrait être l’OM qui est d’ailleurs très motivé à l’idée de recruter ce joueur qui pourrait venir renforcer ses rangs et les aider à se préparer pour la Ligue des Champions.

Pablo Longoria accélère

Axel Witsel est un joueur remarquable avec de nombreuses qualités et une polyvalence qui pourraient être bénéfiques pour la prochaine saison de l’OM. C’est pour cette raison que Pablo Longoria ne fait pas traîner le dossier et accélère les choses pour obtenir rapidement une signature. D’autant plus que Jorge Sampaoli, actuellement en vacances, aimerait obtenir assez vite une idée de l’équipe dont il disposera.

Le club marseillais a donc engagé d’intenses négociations il y a déjà quelques semaines. L’OM sera obligé de débourser une somme plutôt conséquente puisque le joueur est libre de tout contrat.

La concurrence sur le dossier

Les États-Unis, la Turquie et l’Allemagne sont tous les trois sur le dossier mais c’est bien l’Atletico de Madrid qui pourrait faire de l’ombre à Marseille. Alors après le Standard de Liège, Benfica Lisbonne, le Zénith Saint-Pétersbourg et Tianjin Tianhai FC, quel club choisira Axel Witsel ?

La décision du joueur pourrait arriver assez vite. D’autant plus que, selon Calciomercato, un accord était proche entre l’OM et le joueur. Il est donc possible que Jorge Sampaoli puisse enfin accueillir un remplaçant pour le grand Boubacar Kamara et avoir tous les éléments pour les préparations de la prochaine saison.