Mercato OM – Nice : ca se confirme pour Moffi !

L’Olympique de Marseille et l’OGC Nice sont en pleine lutte pour l’acquisition du joueur international nigérian Terem Moffi, qui pourrait bien connaitre un nouveau club à la fin du mercato.

Selon les dernières nouvelles, l’Olympique de Marseille et le club breton Lorient se sont mis d’accord pour un transfert de 30 millions d’euros, couplé à la cession de Bamba Dieng. Malgré cela, l’OGC Nice s’est également manifesté pour s’attacher les services de Moffi, et le joueur serait séduit par l’idée d’avoir un temps de jeu conséquent chez les Aiglons.

Le club Niçois a décidé de contre-attaquer en proposant également 30 millions d’euros pour Moffi : un bonus compris. L’OM a une dernière carte en main pour conserver son temps d’avance sur Nice en proposant la cession de Bamba Dieng, mais il reste à savoir si cela sera suffisant pour ne pas faire fléchir Lorient.

Le directeur sportif de Nice est actuellement à Lorient pour tenter de finaliser l’affaire et la pression monte entre les deux clubs français. Nice tente de convaincre Lorient et espère bien pouvoir finaliser cette transaction dans un avenir proche.

Terem Moffi préfère rejoindre Nice plutôt que l’OM

Malgré l’accord entre Lorient et l’OM, il semblerait que Terem Moffi préfère rejoindre Nice plutôt que Marseille afin d’avoir plus de temps de jeu. Cela n’est pas surprenant puisque le joueur recherche plus de stabilité et qu’il souhaite obtenir plus que simplement quelques apparitions sporadiques. Il souhaite que son travail soit reconnu et apprécié par un grand public.

Nice prépare une offre proche des 30M€ bonus compris pour Terem Moffi 🔹Florent Ghisolfi est à Lorient pour convaincre Loïc Féry 🔹 Moffi veut rejoindre Nice 🔹 La visite médicale de Bamba Dieng à Lorient est prévue ce midi (contrat de 4,5 ans) mais l’OM demande d’attendre. pic.twitter.com/N0rXZqsjHS — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 25, 2023

L’offre niçoise est une offensive pour convaincre Lorient de vendre le joueur

L’offre niçoise est donc une offensive stratégique destinée à convaincre Lorient afin qu’il vende le joueur à l’OGC Nice plutôt qu’à Marseille. Le club niçois sait pertinemment que Terem Moffi préfère les Aiglons aux Phocéens et espère donc pouvoir profiter des circonstances particulières actuelles afin détourner ce talent vers le Sud-Est plutôt que vers la Provence.

L’affaire est encore en cours

Pour conclure, il faut retenir que l’affaire est encore en cours et qu’il y aura certainement des rebondissements prochains car il faut suivre les développements pour savoir si Nice arrivera à finaliser l’acquisition du talentueux Terem Moffi. La concurrence entre les clubs concurrents devrait être forte jusqu’à la fin du mercato et personne ne sait vraiment ce qui va se passer finalement.

Qui est Terem Moffi ?

Terem Moffi est un joueur international nigérian, qui vient tout droit du club breton Lorient. Il est âgé de 20 ans et est très apprécié par les clubs français. Son potentiel offensif est encore à découvrir par le monde du football. De plus, il a beaucoup impressionné par ses performances et sa puissance physique depuis qu’il a fait ses débuts en Belgique il y a quelques années.