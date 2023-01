Mercato OM : Une première offre pour Muffi

Les fans de l’Olympique de Marseille (OM) attendent avec impatience le lancement officiel du Mercato. Cette année, le Mercato de l’OM sera très animé pour les supporters marseillais et la dernière nouvelle est que l’OM a fait une offre pour Terem Moffi, un attaquant international nigérian qui était promis à Nice.

L’Olympique de Marseille est déterminé à recruter des joueurs qui puissent apporter du poids à l’équipe et ainsi soutenir Alexis Sanchez, qui joue actuellement seul cette saison. L’OM a également fait une offre orale au président de Lorient, Loïc Fery, pour intégrer Bamba Dieng dans l’opération afin de réduire les coûts du transfert.

La compétition est rude en ce qui concerne l’acquisition de Terem Moffi, car Nice n’est pas le seul club intéressé. Nice continue également à discuter avec l’attaquant marocain du Séville FC, Youssef En-Nesyri. La réponse à savoir qui va finalement récupérer Terem Moffi est imminente et les fans de l’OM attendent la décision avec impatience.

L’OM est passé à l’offensive ces dernières heures auprès de Terem Moffi et de Lorient pour tenter de récupérer l’attaquant international nigérian. Les relations entre Lorient et l’OM ont toujours été chaleureuses sur le marché des transferts, ce qui pourrait faciliter les négociations pour l’acquisition de Terem Moffi par l’OM.

Les rumeurs autour du transfert

Les rumeurs autour du transfert sont allées bon train ces derniers jours, mais la vraie question reste est-ce que Nice ou Marseille auront le dessus? Nice a déjà engagé plusieurs joueurs cette saison et semble être en bonne position pour récupérer Terem Moffi.

Cependant, Marseille souhaite également obtenir le Nigérian et ce sera une bonne occasion pour eux de montrer leur ambition et leur force sur le marché des transferts. La décision finale revient aux dirigeants des clubs concernés et il faudra attendre pour voir si Marseille peut décrocher Terem Moffi ou non.

L’impact du transfert sur le jeu

L’arrivée probable de Terem Moffi à Marseille aura un impact important sur le jeu des Olympiens, car il a démontré tout au long de sa carrière qu’il est capable d’être un buteur efficace. Son expérience internationale au Nigeria sera également bénéfique pour la formation marseillaise et il permettra à Marseille de bénéficier d’une profondeur supplémentaire sur son attaque.

De plus, il apportera un vent frais à Marseille qui souhaite redorer son image après plusieurs saisons compliqués. Avec les bons joueurs qu’ils essaient d’attirer, les supporters marseillais auront encore plus de raisons de se réjouir si tout se passe comme prévu.

Dénouement dans les prochains jours

Les supporters marseillais attendent impatiemment la décision finale concernant le transfert potentiel de Terem Moffi. L’Olympique de Marseille s’est engagée à amener du poids à la formation et cela pourrait être un pas en avant important aux yeux des fans marseillais si Terem Moffi arrive effectivement au club. Il ne reste plus qu’à attendre et voir quel club s’imposera finalement sur ce marché des transferts très compétitif.