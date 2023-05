Mercato OM : Une star de Ligue 1 pour remplacer Guendouzi

L’Olympique de Marseille est actuellement à la recherche d’un remplaçant potentiel pour Mattéo Guendouzi. L’international français est très probablement sur le point de quitter l’OM lors du prochain mercato estival. En effet, Guendouzi ne fait plus partie des joueurs régulièrement titulaires et souhaite plus de temps de jeu, ce que ne peuvent pas lui offrir Pablo Longoria et Igor Tudor. Marseille ne s’oppose pas à un départ de Guendouzi, mais ne souhaite pas le brader. C’est dans ce contexte que Longoria a identifié Séko Fofana comme le potentiel successeur du milieu de terrain international français.

Une star de Ligue 1 pour remplacer Guendouzi

Pablo Longoria, le président de l’OLympique de Marseille, souhaite renforcer le milieu de terrain de l’équipe phocéenne lors du prochain mercato de l’OM. Si l’international français Mattéo Guendouzi doit quitter le club, ce sera pour trouver plus de temps de jeu, et Longoria est prêt à cibler une star de Ligue 1 pour le remplacer. L’entraîneur marseillais aurait déjà trouvé le potentiel successeur de Guendouzi, le capitaine du RC Lens, Séko Fofana.

Longoria a toujours apprécié le profil du milieu de terrain box to box, le rôle que Mattéo Guendouzi a joué avec l’OM. Un départ est plus que probable pour Guendouzi. Le journaliste Florent Germain s’est exprimé sur RMC Sport : « Les dirigeants sont très fermes. Le discours c’est « Ok Guendouzi il est international. Il est apprécié des supporters, mais c’est comme ça. S’il veut partir cet été aucun problème, à condition qu’il y ait des offres »

⚪🔵 @RothenJerome : « Guendouzi est responsable de sa situation, s’il n’est pas content, il fallait partir en janvier » #RMClive pic.twitter.com/WRp0UxfIfg — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) April 28, 2023

Opération difficile pour recruter Fofana

Séko Fofana a signé un contrat de deux ans avec le RC Lens, et son transfert s’avère donc très compliqué. Plusieurs clubs sont intéressés par le milieu de terrain internatioanl, dont le PSG. De plus, le président de l’OM, Pablo Longoria, se serait mis à dos le conseil des dirigeants lensois en réclamant un transfert trop à la dernière minute pour Jonathan Clauss. Le montant estimé pour un transfert Fofana est estimé à environ 30 millions d’euros, et l’OM devra batailler pour se le procurer. On évoque même un prix autour de 40 millions d’euros.

L’Olympique de Marseille a clairement un intérêt pour le milieu de terrain Séko Fofana. Si Mattéo Guendouzi s’en va, le RC Lens sera le grand challenger du club phocéen pour recruter le capitaine lensois. Bien que le montant du transfert pourrait être relativement élevé, il se pourrait que Longoria puisse arracher le milieu de terrain à ses concurrents, en appliquant le même modèle qu’avec Jonathan Clauss.

Il sera intéressant de voir si l’OM peut obtenir Fofana ou s’il sera contraint de regarder ailleurs pour trouver un remplaçant à Mattéo Guendouzi. D’autres pistes pourraient être activées durant le mercato.