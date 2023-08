Mercato PSG : Le club va lever la clause de Dembélé

Dans un été mouvementé pour les transferts, l’un des dossiers les plus marquants concerne Ousmane Dembélé. L’attaquant français, actuellement sous contrat au FC Barcelone jusqu’en 2024, est annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain depuis plusieurs jours maintenant. Les rumeurs se font de plus en plus insistantes et laissent penser que le transfert pourrait être imminent. Retour sur les dernières informations concernant cette potentielle arrivée de Dembélé au PSG.

Un accord trouvé entre Dembélé et le PSG ?

Selon plusieurs sources, il semblerait que l’ailier a donné son accord pour rejoindre la capitale française pour les cinq prochaines années. Si l’on en croit l’édition du jour de L’Équipe, le PSG disposerait jusqu’à ce lundi minuit pour payer la clause libératoire de 50 millions d’euros avant qu’elle ne double après le 31 juillet. Le club parisien aurait même quelques jours supplémentaires si besoin pour finaliser l’accord avec le joueur.

Cependant, d’autres médias affirment que le joueur n’a pas totalement donné son accord, mais que les discussions seraient très avancées. La décision de Dembélé serait notamment motivée par l’idée du FC Barcelone de l’inclure dans un échange avec Kylian Mbappé.

🚨🚨 BREAKING – Ousmane Dembélé a dit OUI au PSG ! ❤️💙 👉 Le PSG a envoyé une lettre au Barca pour lever officiellement sa clause ! ⏳ (@FabrizioRomano) pic.twitter.com/JeW4JulEqW — Actu Tech & PSG (@ActuTech_Foot) July 31, 2023

Les enjeux financiers du transfert

Si le transfert de Dembélé au PSG se concrétise, il est important de noter que le montant de 50 millions d’euros ne reviendra pas totalement au FC Barcelone. En effet, il sera partagé entre le club catalan et le joueur, à parts égales. Concernant le salaire du joueur, les rumeurs évoquent une somme avoisinant les 12 millions d’euros par an.

Les conséquences pour le FC Barcelone

Le départ de Dembélé pourrait avoir des répercussions importantes sur l’effectif du FC Barcelone. Le club catalan devra en effet trouver un remplaçant capable de pallier l’absence de l’ailier français. Plusieurs noms circulent déjà comme possibles successeurs, notamment celui de Kylian Mbappé, dont l’avenir au PSG reste encore incertain.

Un renfort de poids pour le Paris Saint-Germain

L’arrivée d’Ousmane Dembélé au PSG serait sans aucun doute un renfort de taille pour le club parisien. L’international français apporterait son expérience et sa qualité technique à une équipe déjà bien fournie en talents offensifs. Sous réserve de la confirmation de ce transfert, voici quelques atouts que Dembélé pourrait apporter au PSG :

Sa vitesse : l’un des principaux atouts de Dembélé est sa capacité à accélérer et à prendre de vitesse ses adversaires.

: l’un des principaux atouts de Dembélé est sa capacité à accélérer et à prendre de vitesse ses adversaires. Son dribble : l’ailier français est également réputé pour sa qualité de dribble, qui lui permet souvent de créer des décalages et de provoquer les défenses adverses.

: l’ailier français est également réputé pour sa qualité de dribble, qui lui permet souvent de créer des décalages et de provoquer les défenses adverses. Sa polyvalence : capable d’évoluer sur les deux ailes, Dembélé offre à son entraîneur plusieurs options tactiques et permet une certaine flexibilité dans le système de jeu.

: capable d’évoluer sur les deux ailes, Dembélé offre à son entraîneur plusieurs options tactiques et permet une certaine flexibilité dans le système de jeu. Son expérience internationale : avec déjà plusieurs sélections en équipe de France et des participations à des compétitions majeures telles que la Coupe du Monde ou l’Euro, Dembélé apporte un vécu précieux au sein du groupe parisien.

La fin du feuilleton Dembélé approche-t-elle ?

Alors que les rumeurs autour du transfert d’Ousmane Dembélé au PSG se multiplient, il semble que nous soyons proches d’une issue dans ce dossier. Les prochains jours s’annoncent décisifs et pourraient enfin apporter une réponse définitive quant à l’avenir de l’attaquant français. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain parviendra à boucler ce transfert avant la fin du mercato estival.