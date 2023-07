OM : Accord de principe entre Iliman Ndiaye et Marseille

Le mercato estival bat son plein, et l’Olympique de Marseille semble en quête de nouvelles recrues pour renforcer son secteur offensif. Alors que la prolongation d’Alexis Sanchez se fait attendre, le club phocéen pourrait accueillir Iliman Ndiaye, jeune attaquant prometteur de Sheffield United. L’international sénégalais âgé de 23 ans ne serait pas un inconnu au sein du club puisqu’il a été formé à l’OM avant de partir en Angleterre.

Un transfert intéressant pour les deux parties

Selon Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans les transferts, Iliman Ndiaye serait sur le point de rejoindre l’Olympique de Marseille, faisant ainsi son retour dans son club formateur. Cette arrivée pourrait être bénéfique tant pour le joueur que pour l’équipe. En effet, Ndiaye sort d’une saison réussie avec Sheffield United, où il a disputé 46 rencontres et inscrit 14 buts tout en délivrant 11 passes décisives en Championship, la deuxième division anglaise.

De son côté, l’OM aurait bien besoin de renforts offensifs, surtout si Alexis Sanchez venait à ne pas prolonger son contrat. L’arrivée d’Iliman Ndiaye pourrait donc combler un vide dans l’effectif marseillais et offrir une alternative intéressante sur le front de l’attaque.

Un amour sincère pour l’Olympique de Marseille

Ndiaye ne cache pas son attachement à son club formateur. L’international sénégalais voue un amour sincère pour l’Olympique de Marseille, où il a appris les rudiments du football avant de tenter sa chance en Angleterre. Son retour au sein du club phocéen serait donc un choix du cœur, ce qui pourrait jouer en faveur de l’équipe dans sa quête de succès.

Quel prix pour Iliman Ndiaye ?

Si l’accord semble se rapprocher entre l’Olympique de Marseille et Sheffield United, la question du prix d’Iliman Ndiaye reste en suspens. Pour l’instant, aucune information précise n’a filtré concernant la somme que devra débourser l’OM pour s’attacher les services du jeune attaquant.

Cependant, il est certain que l’enjeu financier sera important pour les deux clubs, qui souhaitent tous deux tirer profit de cette transaction. L’OM doit composer avec un budget serré, tandis que Sheffield United espère obtenir un bon prix pour son joueur, dont la valeur marchande ne cesse d’augmenter.

Un dossier encore à finaliser

Malgré les avancées et l’optimisme affiché des deux côtés, le transfert d’Iliman Ndiaye à l’Olympique de Marseille n’est pas encore acté. Des discussions sont en cours et il faudra encore patienter pour connaître l’issue de ce dossier. Néanmoins, les supporters marseillais peuvent d’ores et déjà se réjouir à l’idée de voir un ancien pensionnaire du centre de formation revenir sous les couleurs de l’OM.

En revanche, un accord a été trouvé entre le joueur et le club selon Santi Aouna.

🚨EXCL : 🔴⚫️🇸🇳 #PL | ◉ Accord de principe trouvé entre Iliman Ndiaye et l’OM. ◉ Reste à trouver un accord entre les clubs. Plus d’informations à venir sur @footmercato pic.twitter.com/EEfgjAQ9cb — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 11, 2023

Un renforcement nécessaire pour l’Olympique de Marseille

Au-delà du cas Iliman Ndiaye, l’Olympique de Marseille doit impérativement renforcer son effectif pour aborder dans les meilleures conditions la saison à venir. En effet, le club phocéen participera au troisième tour de qualification pour la Ligue des champions, et la concurrence s’annonce rude.

Le recrutement de joueurs talentueux et expérimentés est donc une priorité pour l’équipe dirigée par le duo Longoria-Ribalta, qui doit composer avec les attentes des supporters et les contraintes financières. Si le marché des transferts peut être incertain, l’Olympique de Marseille semble sur la bonne voie pour bâtir une équipe compétitive et ambitieuse.