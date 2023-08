OM : Marcelino a tranché, c’est FINI pour Malinovskyi

Après un début en fanfare avec l’Olympique de Marseille, Ruslan Malinovskyi peine à convaincre et son avenir au sein du club phocéen s’assombrit. Écarté du groupe par Marcelino pour le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, l’Ukrainien serait en discussion avec le Torino et Besiktas.

Arrivé cet hiver en prêt avec obligation d’achat, sous conditions, de 10 millions d’euros par l’Atalanta Bergame, Malinovskyi n’a pas su saisir sa chance. En une demi-saison seulement, il n’a inscrit que deux buts et délivré une seule passe décisive en 23 apparitions toutes compétitions confondues. Des statistiques décevantes qui ne plaident pas en faveur de son maintien au sein de l’équipe marseillaise.

Toutefois, l’Olympique de Marseille ne compte pas brader son joueur et souhaite récupérer une somme de 10 millions d’euros pour le laisser filer. Le Torino, en Italie, semble intéressé par le milieu de terrain de 30 ans, mais rien n’est encore acté.

Le club phocéen a été très actif sur le marché des transferts cet été avec notamment les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, d’Ismaïla Sarr et d’Iliman Ndiaye, qui viennent renforcer l’attaque marseillaise déjà bien fournie. Les places seront chères cette saison et l’OM pourrait donc dégraisser avant la fin du mercato estival. Outre Malinovskyi, Cengiz Ünder serait également sur le départ.

La situation de Malinovskyi à l’Olympique de Marseille semble se compliquer, mais il n’est pas encore sûr qu’il quitte le club cet été. Si un départ vers le Torino ou Besiktas est évoqué, les discussions en sont encore au stade des pourparlers. Dans tous les cas, l’avenir du milieu de terrain ukrainien demeure incertain et son sort devrait être fixé dans les prochains jours.

Deux clubs sont actuellement intéressés par le milieu de Terrain marseillais : Besiktas et Torino

Understand Besiktas and Torino are now showing interest in Ruslan Malinovskyi. No advanced talks yet, just interest at the moment. ✨🇺🇦

Malinovskyi could leave OM in case of good proposal. pic.twitter.com/93pgqGKc3x

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2023