OM : Un premier départ confirmé pour le mercato !

L’Olympique de Marseille qui est à la lutte pour finir dans le haut du classement, se penche déjà sur son mercato estival. Bien que ce dernier va dépendre de la place finale du club, des départs sont déjà en train de se préparer en interne.

Actuellement prêté par la formation anglaise, le défenseur Ivoirien n’a pas convaincu ces homologues marseillais. Auteur de performance bien en deçà du niveau attendu et d’un niveau physique parfois inquiétant, Eric Bailly ne sera pas transféré à l’OM.

Eric Bailly devrait être placé sur la liste des transferts car le club Mancunien ne souhaite pas le conserver également.

Eric Bailly and Alex Telles will return to Manchester United in the summer after loan — but both are expected to leave the club again. 🔴 #MUFC

Man Utd will look into options/proposals to let both Telles and Bailly leave in the summer. pic.twitter.com/bAtKoZXoO2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 1, 2023