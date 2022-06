Quels sont les pays favoris pour la Coupe du Monde 2022 ?

À un peu plus de quatre mois de la Coupe du Monde, et alors que l’on vient tout juste de voir le Pays de Galles éliminé l’Ukraine pour devenir un des participants qui se battront pour s’approprier le trophée si convoité, il est intéressant de regarder de plus près qui sont ceux qui ont les meilleures chances de sortir vainqueur du tournoi. Voici les pronostics selon les spécialistes du foot.

Le moment est venu de miser sur le vainqueur

Pas de doute, pour les amateurs rien de mieux pour augmenter l’intensité de la Coupe du Monde que de faire partie de différents pools, afin de miser sur les vainqueurs, tout au long du tournoi. Le but est évidemment de choisir par-dessus tout, le grand champion. Certains en France en font même un événement, alors qu’ils choisissent un trophée chez https://boccale.fr/, qui sera remis à celui qui aura accumulé le plus de points durant le tournoi, selon la méthode choisie par le groupe, au départ.

C’est encore plus excitant pour les résidents de l’Hexagone cette année, puisque la France fait partie des pays favoris pour remporter le tournoi. Celui-ci est légèrement différent en 2022, car il se déroulera seulement en octobre, au lieu de la période estivale. La raison est simple : il fait trop chaud au Qatar pour y jouer durant ces mois. Même en octobre, il est à prévoir que les joueurs devront faire preuve d’endurance, sous le climat de ce pays du Moyen-Orient.

À qui les médailles ?

On se souvient tous de la déception des Anglais, lors de leur défaite au dernier Euro, qui a vu l’Italie vaincre ce pays en tirs de barrage. Lors de la remise des médailles, nombreux furent les joueurs Britanniques à retirer l’argent autour de leur cou, immédiatement après l’avoir reçu. Il est peu probable que cela se répète à la Coupe du Monde, car arriver second à cet événement, demeure un exploit majeur.

Ce sont les Français qui ont conquis la première marche du podium, il y a quatre ans, et de ce fait, sont aujourd’hui considéré favoris pour en remporter un second. Au deuxième rang des bookmakers se trouvent le Brésil, pays vainqueur de cinq Coupes du Monde, à ce jour. Comme les Italiens ne sont pas parvenus à se qualifier pour le tournoi, pour une seconde fois consécutive et au grand dam de leurs fans, c’est l’Angleterre qui figure ensuite au palmarès, suite à leur seconde place lors du dernier Euro. Cependant, un grand nombre de spécialistes prévoit une victoire de l’Espagne, un pays qui a regagné ses galons en Europe et à l’international dans le foot, au cours des dernières années.

Naturellement, les amateurs de tous ceux qui seront présents, espèrent tous voir leur pays créé la surprise et remporter le tournoi. Est-ce que l’équipe Cendrillon qu’est le Canada peut venir rebattre les cartes entièrement ? À la surprise générale, ils sont arrivés en tête dans leur pool, devant le Mexique et les Etats-Unis. Le Qatar parviendra-t-il à remporter des victoires, en tant qu’équipe hôte ? Bien des questions qui auront bientôt des réponses.