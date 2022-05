OM : La vente est confirmée selon Vézirian

Depuis plus d’un an, Thibaud Vézirian s’obstine à indiquer sur le club de l’Olympique de Marseille est vendu. On a vu naître sur les réseaux sociaux le fameux hashtag #VenteOM. Le journaliste re-confirme une fois de plus lors d’une émission TV que le club est vendu. Une nouvelle que certains supporters marseillais aimeraient bien croire pour avoir encore plus de moyens financiers.

Néanmoins, vu l’attitude de Pablo Longoria et Frank McCourt, il parait peu probable que cela soit réellement. A moins que nous assistons à une réelle partie de Poker-Menteur. Selon le journaliste Vézirian, le club de l’OM aurait été vendu à un fond saoudien. On ignorerait les montants pour le moment lors de cette vente.

La vente va-t-elle être officialisée prochainement ou serait-ce encore une déclaration ? En tout cas, d’autres personnes commencent à y croire comme Rolland Courbis…

Et vous, pensez vous que l’Olympique de Marseille a été vendu ? Aimeriez vous voir l’OM avec une autre investisseur ?