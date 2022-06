Vente OM : Discussions en cours pour vendre l’OM selon Romain Molina !

Après les révélations sur une éventuelle vente de l’OM depuis un an de la part de Thibaud Vézirian, c’est un autre d »un autre journaliste en la personne de Romain Molina d’évoquer ce sujet brulant.

Des négociations intenses depuis plusieurs mois

Frank McCourt serait bien en pourparlers pour vendre l’Olympique de Marseille selon Romain Molina. Des discussions entre Fanck Mccourt et des investisseurs d’Arabie Saoudite seraient en cours. On pourrait assister à l’épilogue de cet épisode à la fin du mois selon le journaliste.

Marseille peut-il être vendu durant ce mercato et permettre au club d’investir de manière beaucoup plus importantes pour recruter ? Pourrait-on voir Saliba revenir à Marseille ? La donne pourrait changer prochainement en cas de dénouement positif !

Voici ces déclarations faites dans une vidéo publiée ce jour :

VIDEO / Oui, l'OM est bien en pourparlers pour une vente !https://t.co/1IxXQayfMJ Contrairement au discours officiel, McCourt et ses équipes discutent depuis des mois avec plusieurs groupes. Explication/chronologie d'une saga qui ne diffère pas des autres rachats de club… — Romain Molina (@Romain_Molina) June 2, 2022