Mercato PSG : Un accord à 65 millions d’euros avec l’Inter Milan

Après Marquinhos et Kimpembe, Luis Campos vise plus haut et souhaite encore recruter en défense.

La priorité de Luis Campos

Le journaliste Nicolo Schira affirme que le PSG et Milan Skriniar ont trouvé un accord pour un contrat de 5 ans, s’achevant en juin 2027 et composé d’un salaire de 7,5 millions d’euros par saison en plus des bonus.

Milan Skriniar pourrait donc faire son arrivée très prochainement dans le club parisien, avant le 30 juin prochain plus précisément et la somme du transfert pourra donc rentrer dans l’exercice comptable 2021-2022 de l’Inter Milan.

Luis Campos a ses chances puisque La Gazetta dello Sport affirme que le joueur de 27 ans a effectué un appel avec son ancien coéquipier Achraf Hakimi qui a rejoint Paris l’été dernier. Les deux joueurs auraient donc parlé de la possibilité de rejoindre le PSG et Milan Skriniar en serait ressorti plus rassuré et peut-être même convaincu de se lancer. La balle est donc dans le camp du PSG qui doit maintenant trouver un accord avec l’Inter Milan.

Un accord entre le PSG et l’Inter Milan

Le club parisien a déjà réalisé une offre à l’Inter Milan mais se l’est vu refusée. Une deuxième offre est donc en cours et elle est estimée à 60 millions d’euros en plus des bonus. Cependant le club italien fixe plutôt une somme entre 70 et 80 millions d’euros pour le transfert du joueur.

Il est possible que le PSG fasse un pas vers l’Italie pour réaliser enfin le transfert mais La Gazzetta dello Sport affirme qu’une somme de 65 millions d’euros pourrait faire l’objet d’un accord entre les deux clubs. TuttoMercatoWeb confirme et ajoute que l’Inter Milan pourrait également faire un effort et réduire sa somme idéale à 60 – 65 millions d’euros puisque le contrat du joueur expire en juin 2023.