Mercato OM : Branco Van den Boomen, Nouvelle Cible de Transfert

L’Olympique de Marseille serait intéressé par le milieu de terrain néerlandais Branco van den Boomen. Ce joueur de 26 ans suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens suite à ses performances avec Toulouse en Ligue 1. Le contrat du footballeur expire en juin, et il aurait décidé de ne pas renouveler son engagement avec le club toulousain.

L’Olympique de Marseille semble prêt à se positionner sur la piste menant à Branco Van den Boomen. Ce jeune milieu de terrain de 26 ans a réussi une première saison remarquable en Ligue 1 avec Toulouse et pourrait être un renfort de choix pour l’équipe phocéenne.

Depuis son arrivée à Toulouse en provenance du FC Eindhoven, Branco Van den Boomen n’a cessé d’impressionner. Il a rapidement su s’adapter au championnat français, enchaînant les bonnes performances et les buts décisifs. Ses prestations lui ont valu d’être convoité par de nombreux clubs, notamment l’OM.

Avec son excellente vision de jeu et sa capacité à évoluer aussi bien en tant que milieu défensif qu’en tant que milieu offensif, Branco Van den Boomen correspond parfaitement au type de joueur recherché par le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria. Ce dernier étant toujours à l’affût sur le mercato, il aurait donc naturellement jeté son dévolu sur le milieu néerlandais.

