Billets FBBP01 – OM : la préfecture bloque la vente en ligne et crée un rush inédit

Une onde de stupeur secoue l’Ain après l’annonce liée au match entre le FBBP01 et l’Olympique de Marseille. La Préfecture interdit toute vente en ligne pour la rencontre prévue le 21 décembre 2025, ce qui crée un choc immédiat parmi les supporters. La frustration monte, car ce type d’affiche attire toujours une attente forte. Le public cherche désormais une solution rapide afin d’obtenir une place pour ce rendez-vous très attendu.

Le club confirme que la billetterie ouvrira uniquement en physique dès le 11 décembre, ce qui modifie totalement les habitudes. Les supporters doivent se déplacer vers les points de vente désignés afin de sécuriser leurs billets. Le risque de longues files semble évident, car l’affiche face à l’OM provoque toujours un engouement massif. Cette contrainte transforme la course aux billets en véritable épreuve pour toute la région.

Les points de vente officiels ouverts au public :

au club-house du stade municipal de Péronnas jeudi 11 décembre de 12 h à 14 h et de 16 h à 19 h, puis vendredi 12 décembre entre 10 h et 14 h.

à partir du jeudi 11 décembre : au So Club à Viriat (de 9 h à 21 h), à La Table de Poupette à Péronnas (8 h à 15 h 30), au Beau marché de Bourg-en-Bresse (9 h-20 h).

Cette liste devient un élément central pour tous ceux qui veulent une place, car aucun billet n’apparaîtra sur Internet. Le club renforce son organisation afin de canaliser la foule et éviter des débordements. Les supporters se préparent déjà à se déplacer tôt, car la demande risque d’exploser dès l’ouverture.

La Préfecture justifie cette mesure par un impératif de sécurité. Les déplacements liés aux matchs de l’OM attirent toujours un public dense, ce qui impose un contrôle strict. La vente physique permet un filtrage direct des acheteurs, mais elle crée aussi un sentiment de frustration palpable dans la région. Le public comprend le cadre, mais il ressent une pression forte.

Les prix officiels des billets pour FBBP01–OM

Le FBBP01 publie une grille tarifaire précise afin de guider les supporters dans leur choix. Les billets s’échelonnent entre 15 € et 35 €, ce qui permet à chaque catégorie de public d’accéder à la rencontre. La tribune Sénetaire affiche un tarif de 35 €, avec une option à 25 € en tarif réduit*. La tribune Nord, également nommée CGT, propose un prix fixé à 30 €, ou 20 € en tarif réduit*, ce qui attire déjà de nombreux supporters. La tribune Est complète l’offre avec un billet à 15 €, ce qui en fait la zone la plus accessible. Cette répartition donne une souplesse appréciable dans un contexte où la demande atteindra sans doute un niveau très élevé.

L’attente autour du match prend une ampleur encore plus forte. Le FBBP01 rêve d’un exploit face à une équipe marseillaise sous forte attente nationale. Le stade devrait vibrer, car l’ambiance s’annonce électrique. Chaque supporter veut vivre ce moment, ce qui renforce la bataille pour une place. La tension autour de la billetterie donne au match une dimension presque irréelle.

Cette décision alimente un climat brûlant dans la région. Les supporters veulent comprendre, mais ils veulent surtout accéder au stade pour vivre une soirée qui pourrait entrer dans l’histoire locale. La course aux billets ne fait que commencer, et elle promet déjà des scènes mémorables.