Mercato OM : Neymar en négociation avec le club !

Le Mercato de l’OM s’accélère à moins de quelques semaines de la reprise de la Ligue 1. Après l’accord total avec Feyenoord pour recruter Igor Paixao, l’international brésilien Neymar serait en négociation avec Marseille selon TyC Sports.

C’est une véritable secousse venue d’Amérique du Sud : selon le très sérieux média argentin TyC Sports, Neymar serait actuellement en négociations avec l’Olympique de Marseille en vue d’une arrivée dès cet été. Une information aussi inattendue que fracassante, tant elle implique un virage spectaculaire dans la carrière du Brésilien.

Un avenir déjà flou à Santos

Revenu en janvier dernier dans son club formateur, le Santos FC, après la résiliation de son contrat avec Al Hilal, Neymar semblait vouloir boucler la boucle au pays. Mais ces dernières semaines, la lune de miel a tourné court. Critiqué par une partie des supporters pour ses performances et son comportement, le joueur de 33 ans aurait même eu une altercation tendue avec certains fans. Un climat délétère qui pousserait la star auriverde à envisager un départ rapide.

L’OM, une rampe de lancement vers 2026 ?

D’après TyC Sports, Neymar étudie très sérieusement l’option marseillaise. Une destination surprenante, certes, mais qui répond à une logique sportive : l’OM disputera la Ligue des champions cette saison, et le Brésilien aurait fait de la C1 un objectif pour retrouver le très haut niveau. Avec en ligne de mire la Coupe du monde 2026, probablement la dernière de sa carrière.

« Neymar négocie avec l’éternel rival du PSG, l’Olympique de Marseille », titre même le média argentin, soulignant l’ironie d’un possible transfert vers le Vélodrome, après six années passées au Parc des Princes.

Une rumeur XXL à suivre de près

Si l’information devait se confirmer, ce serait l’un des transferts les plus retentissants de l’histoire récente de la Ligue 1. Pour l’heure, ni le clan Neymar ni l’OM ne se sont exprimés officiellement. Mais une chose est sûre : la bombe lâchée par TyC Sports agite déjà tout Marseille… et fait trembler Paris.