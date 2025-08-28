L’OM s’active dans les derniers jours du mercato. Hamed Junior Traoré arrive de Bournemouth, tandis que Benjamin Pavard est sérieusement étudié par Roberto De Zerbi.

Le renfort offensif avec Hamed Junior Traoré

À quatre jours de la clôture du mercato, l’Olympique de Marseille s’apprête à enregistrer une nouvelle recrue. Un accord a été trouvé avec Bournemouth pour le prêt avec option d’achat d’Hamed Junior Traoré. L’ailier ivoirien, auteur de dix buts et deux passes décisives lors de son passage à Auxerre, connaît déjà Roberto De Zerbi, qu’il avait côtoyé à Sassuolo. Le joueur doit passer sa visite médicale à Marseille avant de s’engager officiellement.

Le milieu de terrain toujours en chantier

Si le dossier menant à Dani Ceballos a été abandonné, faute d’intérêt du joueur pour un départ de Madrid, celui de Luis Florentino demeure complexe. Benfica réclame environ 25 millions d’euros, tandis que l’OM privilégie un prêt avec option d’achat. La concurrence des clubs de Premier League rend également l’affaire incertaine.

La priorité défensive centrée sur Joel Ordonez

En défense, le jeune Équatorien Joel Ordonez reste la cible principale des dirigeants marseillais. Mais Bruges, qualifié pour la Ligue des champions, ne souhaite pas brader son joueur et attend environ 30 millions d’euros. Les discussions apparaissent difficiles et ralentissent l’avancée du dossier.

Le plan B menant à Benjamin Pavard

Face aux complications rencontrées avec Ordonez, l’OM a coché le nom de Benjamin Pavard. Le défenseur de l’Inter Milan, sous contrat jusqu’en 2028, séduit par son expérience et son profil polyvalent. Si son salaire élevé constitue un obstacle, son absence de la dernière liste de Didier Deschamps pourrait peser dans ses réflexions. À 29 ans, l’ancien joueur du Bayern Munich attire l’attention du staff de Roberto De Zerbi, qui verrait en lui un renfort de premier plan.

Des ambitions fortes malgré des obstacles financiers

La direction marseillaise tente donc de jongler entre ambitions sportives et contraintes économiques. Si l’arrivée de Traoré semble bouclée, les autres dossiers dépendent de négociations serrées avec des clubs peu enclins à céder. L’OM espère néanmoins offrir à De Zerbi les renforts nécessaires pour aborder la saison avec un effectif compétitif.

