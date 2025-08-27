Mercato OM : Dani Ceballos dit non à Marseille…

Alors que son arrivée semblait imminente, Dani Ceballos ne portera finalement pas le maillot de l’Olympique de Marseille. D’après les informations du média espagnol AS, le milieu du Real Madrid a décidé d’interrompre les négociations malgré un accord presque finalisé entre les deux clubs.

Mardi après-midi, l’OM et le Real s’étaient entendus sur un prêt avec option d’achat obligatoire fixé à 11 millions d’euros plus 4 millions de variables. Une somme inférieure aux 15 millions initialement réclamés par la Casa Blanca, mais suffisante pour valider l’opération côté madrilène. Tout semblait donc prêt pour un départ en Ligue 1, avant que le joueur ne mette fin au processus.

Le choix de rester au Real Madrid

Ceballos a préféré rester dans la capitale espagnole afin de se battre pour une place dans l’entrejeu dirigé par Xabi Alonso. La concurrence reste pourtant très forte avec Valverde, Tchouaméni, Camavinga et bientôt Bellingham. Mais le natif d’Utrera garde confiance, rappelant qu’il avait déjà gagné du temps de jeu la saison passée avant qu’une blessure ne freine son élan.

Autre facteur déterminant, le milieu de terrain estime qu’un départ vers la Ligue 1 constituerait un recul dans sa carrière. Il espère donc recevoir une proposition plus attractive d’ici la fin du mercato. Le Betis Séville suit de près l’évolution du dossier, surtout que sa piste prioritaire, Antony, semble financièrement inaccessible. Des réunions devraient avoir lieu dans les prochains jours pour tenter de trouver un terrain d’entente.

Un possible retour au Betis ?

Le club andalou reste une option crédible pour Ceballos, qui pourrait y retrouver un environnement favorable et relancer ses ambitions internationales. Luis de la Fuente continue de l’estimer et n’écarte pas son retour en sélection espagnole. L’OM, de son côté, doit désormais explorer d’autres pistes pour renforcer son milieu de terrain.