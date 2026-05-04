Mercato OM : Naples, Barça et Atlético veulent Greenwood

Alors que Mason Greenwood continue d'empiler les buts sous le maillot marseillais, plusieurs cadors européens intensifient leur surveillance de l’attaquant anglais en vue du mercato estival. Naples, l’Atlético Madrid et le FC Barcelone figurent parmi les prétendants. En toile de fond, l’OM traverse une période de bouleversements institutionnels majeurs qui pourrait accélérer les choses.

Des stats de patron qui attirent les regards

Sur le terrain, Mason Greenwood reste une machine à buts. Avec 32 matchs, 22 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, l’Anglais de 24 ans, arrivé à l’OM en juillet 2024 pour 25 millions d’euros en provenance de Manchester United, affiche un rendement offensif qui ne laisse personne indifférent en Europe. En février 2026, il occupait la place de meilleur buteur de Ligue 1.

Un bémol toutefois dans ce bilan impressionnant : Greenwood ne compte qu’un seul but et zéro passe décisive face au Top 8 de Ligue 1 cette saison, cette unique réalisation remontant au 25 novembre 2025 face au RC Lens. La majorité de ses buts ont été inscrits contre des équipes du bas de tableau, un argument que ses prétendants pourraient utiliser pour négocier le prix à la baisse.

Naples en pole, avec un atout nommé McTominay

Parmi les clubs intéressés, Naples se distingue par une stratégie bien huilée. Antonio Conte, qui connaît parfaitement le profil de Greenwood et souhaitait déjà le recruter avant son arrivée en Ligue 1, prépare une offensive pour cet été. Le club napolitain dispose d’un argument de poids : Scott McTominay, ancien coéquipier de Greenwood à Manchester United, arrivé en Serie A il y a un an et demi pour environ 30 millions d’euros. Les deux hommes ont partagé plusieurs saisons dans le vestiaire des Red Devils et entretiennent une relation solide. Naples compte bien utiliser ce lien personnel pour faciliter les discussions.

L’Atlético Madrid continue également de scruter les prestations de l’ailier anglais, tandis que le FC Barcelone serait intéressé par son profil. La concurrence s’annonce féroce pour l’attaquant marseillais, dont la cote reste très élevée sur le marché européen.

Un OM en pleine révolution interne

Le contexte autour de l’Olympique de Marseille rend ce dossier encore plus brûlant. Le club traverse une mutation profonde de sa structure dirigeante. Medhi Benatia, directeur sportif et acteur clé du recrutement de Greenwood, quittera ses fonctions à l’issue de la saison. Stéphane Richard prendra officiellement les commandes de la présidence le 2 juillet 2026. Quant à Habib Beye, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, son maintien sur le banc n’est pas assuré.

Ces bouleversements s’ajoutent au départ de Roberto De Zerbi, survenu en février 2026. L’entraîneur italien était décrit comme l’architecte du projet et un soutien du clan Greenwood. Nombreux étaient ceux qui avaient rejoint la Canebière pour travailler avec lui. Sans ce repère, le vestiaire s’est fragilisé. Selon La Minute OM, relayée par MediaFoot, Greenwood vivrait un isolement croissant en coulisses, au point que l’idée d’un transfert ne serait plus un tabou. L’état-major marseillais considérerait ce dossier comme une « bombe à retardement ».