Devenu le moteur offensif de l’Olympique de Marseille sous l’ère De Zerbi, Mason Greenwood affole déjà le marché des transferts. Si le club phocéen a fermé la porte à un départ cet hiver, la donne pourrait être bien différente lors du mercato estival 2026. Entre offres astronomiques et clauses contractuelles avec Manchester United, l’OM s’apprête à vivre un dossier brûlant.

Le « facteur X » de l’OM est intouchable… jusqu’en juin

Arrivé à Marseille en 2024, Mason Greenwood a rapidement fait oublier les doutes extrasportifs par des performances de haut vol. Sous contrat jusqu’en 2029, l’ailier anglais est aujourd’hui considéré comme le joueur le plus « bankable » de l’effectif. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont été clairs : aucune discussion ne sera entamée avant la fin de saison.

Pourtant, la pression monte. Les observateurs s’accordent à dire qu’avec ses statistiques actuelles, le numéro 10 marseillais a déjà dépassé la valorisation de son transfert initial (environ 30 M€).

Une bataille de géants : Barcelone, Naples et l’Arabie Saoudite

Le profil ambidextre et la capacité de finition de Greenwood n’ont pas échappé aux recruteurs européens :

Le Napoli : En Italie, Antonio Conte aurait fait de l'Anglais une priorité pour dynamiser son secteur offensif.

La Saudi Pro League : Des clubs comme Al-Nassr sont prêts à dégainer des offres financières dépassant l'entendement pour attirer la star olympienne.

Le chiffre clé : L’OM aurait fixé un prix d’entrée à 60 millions d’euros, mais certaines rumeurs évoquent déjà des propositions pouvant grimper jusqu’à 90 ou 100 M€ selon les bonus.

Le dilemme contractuel avec Manchester United

Si une vente record semble se dessiner, l’OM devra toutefois partager le gâteau. Lors de son transfert en provenance de Manchester United, une clause de revente importante (estimée entre 40 et 50%) a été incluse dans le deal.

Pour réaliser un bénéfice net significatif, Marseille est donc « condamné » à vendre Greenwood à un prix historique. Par ailleurs, l’existence d’une clause de rachat en faveur des Red Devils (évoquée autour de 48 M€ par certaines sources) plane comme une menace sur la plus-value espérée par le board marseillais.

Quel futur pour l’OM sans son joyau ?

Le départ probable de Mason Greenwood l’été prochain forcerait l’OM à se réinventer. Si le montant de la transaction pourrait permettre de renflouer les caisses et de recruter trois à quatre joueurs de haut niveau, le vide technique laissé par l’Anglais sera immense. Les supporters, partagés entre l’ambition sportive et la réalité économique, scrutent désormais chaque match de leur star avec une pointe d’appréhension.