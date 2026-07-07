Mercato Manchester City : accord trouvé pour Jérémy Monga

Manchester City a bouclé l’arrivée de Jérémy Monga. Selon The Athletic, les Citizens ont trouvé un accord avec Leicester City pour un transfert estimé à 14,6 millions d’euros, auquel s’ajoute un pourcentage sur une future revente.

L’opération a été fortement encouragée par Enzo Maresca, le nouvel entraîneur mancunien, qui connaît parfaitement le jeune talent pour l’avoir dirigé à Leicester lors de la saison 2023-2024.

Considéré comme l’un des plus grands espoirs du football anglais, Jérémy Monga s’est déjà illustré malgré son très jeune âge. À seulement 16 ans, l’ailier gauche a disputé 27 rencontres de Championship avec les Foxes la saison dernière, confirmant tout son potentiel.

Également convoité par Arsenal, le joueur n’a finalement pas rejoint les Gunners, refroidis par les exigences financières de Leicester. Manchester City a, de son côté, décidé de passer à l’action afin de s’attacher les services de cette pépite prometteuse.

Pou rappel, la finale de la Community Shield va opposer Arsenel à Manchester City lors du 16 août prochain.