Mercato OM : le retour inattendu d’Angel Gomes redistribue les cartes

L’Olympique de Marseille pourrait tenir l’un de ses premiers renforts estivaux sans passer par la case recrutement. Alors que le club prépare un nouveau cycle sportif autour de Bruno Génésio, un joueur déjà sous contrat va retrouver la Commanderie dans les prochaines semaines : Angel Gomes.

Prêté à Wolverhampton lors du dernier mercato hivernal, le milieu offensif anglais arrive au terme de son aventure en Premier League. La relégation du club anglais a profondément modifié les plans initiaux et les dirigeants des Wolves ne souhaitent pas prolonger l’expérience. Cette décision ouvre donc la voie à un retour à Marseille pour l’ancien talent de Manchester United.

Wolverhampton tourne la page

Le passage d’Angel Gomes en Angleterre n’a pas produit les effets espérés. Malgré plusieurs apparitions sous les couleurs de Wolverhampton, le joueur de 25 ans n’a pas réussi à inverser la dynamique négative de son équipe. La descente en Championship a poussé les dirigeants britanniques à revoir leur stratégie sportive pour la saison prochaine.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028, Gomes reste donc un actif du club marseillais. Son retour intervient à un moment où les dirigeants olympiens cherchent à renforcer leur effectif tout en maîtrisant leurs dépenses.

Une opportunité à saisir pour Marseille

Dans un marché des transferts qui s’annonce particulièrement surveillé financièrement, récupérer un joueur déjà sous contrat représente une solution intéressante. L’OM évite ainsi de débourser une indemnité de transfert tout en ajoutant une option supplémentaire au milieu de terrain.

Angel Gomes possède un profil technique capable d’apporter de la créativité dans les phases offensives. Son expérience acquise en Ligue 1 et en Premier League constitue également un atout pour un groupe qui devrait connaître plusieurs mouvements cet été.

Quel avenir sous Bruno Génésio ?

La véritable interrogation concerne désormais la place que pourrait occuper Gomes dans le futur projet marseillais. L’arrivée annoncée de Bruno Génésio pourrait rebattre les cartes pour plusieurs joueurs du groupe, notamment ceux revenus de prêt.

Le technicien français apprécie généralement les milieux capables d’évoluer entre les lignes et de participer à la construction du jeu. Dans ce contexte, Angel Gomes pourrait disposer d’une réelle occasion de convaincre lors de la préparation estivale.

Reste néanmoins la possibilité d’un transfert définitif. Si une offre jugée satisfaisante arrive sur le bureau des dirigeants olympiens, un départ ne serait pas totalement exclu. Pour l’heure, le scénario d’une réintégration dans l’effectif semble toutefois gagner du terrain.

À Marseille, le mercato pourrait donc débuter par un retour plutôt que par une signature. Une solution interne qui pourrait s’avérer précieuse dans la construction du nouvel OM. Des dossiers intéressants comme va l’être celui de Greenwood qui est annoncé partant.