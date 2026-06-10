Mercato OM : Greenwood donne son feu vert à la Roma, une première offensive se prépare

L’avenir de Mason Greenwood pourrait s’écrire loin de Marseille. Alors que le mercato estival s’apprête à entrer dans une phase décisive, l’attaquant anglais se rapproche de plus en plus d’un transfert vers l’AS Roma. Les discussions entre le joueur et le club italien auraient franchi une étape importante, au point de laisser envisager une opération majeure dans les prochaines semaines.

La Roma avance concrètement sur le dossier Greenwood

Depuis plusieurs semaines, le nom de Mason Greenwood circule avec insistance du côté de la Serie A. Le club de la capitale italienne souhaite renforcer son secteur offensif et voit dans l’international anglais l’une des priorités de son recrutement.

Selon plusieurs informations venues d’Italie, les échanges entre les représentants du joueur et les dirigeants romains ont progressé de manière significative. La Roma travaillerait depuis plusieurs jours sur les contours d’un futur contrat afin d’obtenir rapidement l’accord définitif de l’ancien joueur de Manchester United.

Un accord contractuel déjà trouvé ?

Les signaux deviennent de plus en plus positifs pour la formation italienne. Les deux parties auraient trouvé un terrain d’entente concernant les conditions personnelles du joueur.

Le projet sportif présenté par la Roma semble avoir convaincu Greenwood. La perspective d’évoluer sous les ordres de Gian Piero Gasperini ainsi que la possibilité de disputer la Ligue des champions auraient pesé dans sa réflexion. Le joueur serait désormais favorable à un départ vers l’Italie lors de ce mercato.

Un contrat longue durée dans les discussions

La Roma miserait sur la stabilité pour sécuriser ce dossier. Un engagement sur plusieurs saisons serait envisagé afin de faire de Greenwood l’un des visages du nouveau projet romain.

Cette stratégie témoigne de la confiance accordée au joueur, auteur d’une saison remarquée sous les couleurs marseillaises. Son profil reste particulièrement apprécié sur le marché européen grâce à sa capacité à évoluer sur plusieurs postes offensifs.

L’OM attend désormais une offre officielle

Si un accord avec le joueur constitue une étape importante, le plus difficile reste encore à accomplir pour les dirigeants romains. L’Olympique de Marseille conserve la maîtrise du dossier et entend défendre ses intérêts financiers.

Les responsables olympiens ne comptent pas brader leur meilleur atout offensif. Les performances réalisées cette saison ont renforcé la valeur marchande du joueur, ce qui place le club phocéen en position de force dans les négociations.

Une première proposition estimée à 40 millions d’euros

La Roma préparerait une première offensive chiffrée autour de 40 millions d’euros, bonus compris. Une somme conséquente mais qui pourrait ne pas suffire pour convaincre immédiatement les dirigeants marseillais.

Du côté de l’OM, les attentes financières seraient supérieures notamment à cause de la clause avec Manchester United qui rend le transfert de Greenwood compliqué. Le club espère obtenir un montant plus élevé afin de réaliser l’une des plus importantes ventes de son histoire récente. Les discussions entre les deux clubs devraient donc se poursuivre dans les prochains jours.

Le dossier Greenwood peut-il s’accélérer rapidement ?

Tous les éléments semblent désormais réunis pour assister à une accélération du feuilleton. La volonté du joueur, l’intérêt affirmé de la Roma et la préparation d’une première offre constituent des signaux forts.

Reste à savoir si les deux clubs parviendront à réduire l’écart financier qui les sépare actuellement. Une chose paraît certaine : le dossier Mason Greenwood devrait animer une grande partie de l’actualité du mercato dans les semaines à venir, avec une issue qui pourrait avoir un impact majeur sur les plans de l’OM comme sur ceux de la Roma.