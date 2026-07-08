Ligue 1 : le programme TV de la 1re journée est connu !

La LFP a officialisé le programme TV de la 1re journée de Ligue 1, qui marquera le coup d’envoi de la saison au mois d’août. Le match d’ouverture opposera l’Olympique de Marseille à Strasbourg, le vendredi 14 août à 20h45.

Le samedi, RC Lens recevra l’AJ Auxerre (17h15), tandis que Toulouse FC accueillera l’Olympique Lyonnais, l’OGC Nice affrontera le FC Lorient, l’ESTAC Troyes sera opposé au Paris FC et Le Mans FC défiera le Stade Brestois, avec quatre rencontres programmées à 20h45.

Enfin, la première journée se poursuivra le dimanche avec Angers SCO – LOSC (15h00), Le Havre AC – AS Monaco (17h15), avant de se conclure par l’affiche Paris Saint-Germain – Stade Rennais à 20h45.

Retrouvez ci-dessous le programme TV complet de la 1re journée de Ligue 1 avec les dates et horaires de toutes les rencontres.

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