Mercato OM : Fenerbahçe accélère pour Mason Greenwood, un accord se rapproche

Selon les informations de Foot Mercato Fenerbahçe intensifie ses efforts pour recruter Mason Greenwood. Le club turc se rapprocherait des exigences financières de l’Olympique de Marseille et espérerait boucler l’opération dans les 48 prochaines heures. De son côté, l’attaquant anglais souhaiterait quitter l’OM dès cet été afin de rejoindre la Turquie.

Fenerbahçe se rapproche des exigences de l’OM

D’après Foot Mercato (FM), les négociations entre Fenerbahçe et l’Olympique de Marseille progressent de manière significative. Après une première offre estimée à 30 millions d’euros, assortie de bonus, refusée par les dirigeants marseillais, le club stambouliote préparerait une nouvelle proposition revue à la hausse.

L’objectif de Fenerbahçe serait de trouver un accord avec l’OM dans les prochaines 48 heures afin de finaliser rapidement le transfert de Mason Greenwood.

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🔐 Fenerbahçe se rapproche d'un accord avec l'OM pour Mason Greenwood.



⏳️ Le club turc se rapproche des exigences fixées par l'OM et souhaite finaliser l'opération dans les 48 prochaines heures.



✍️ Greenwood a réitéré son envie de quitter l'OM et… pic.twitter.com/5gQKCsevbe — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 7, 2026

L’OM reste ferme sur le prix de Greenwood

De son côté, le journaliste Fabrizio Romano confirme que Marseille est disposé à laisser partir son attaquant cet été, mais uniquement à certaines conditions. Le club olympien réclamerait au minimum 50 millions d’euros pour accepter un transfert et n’aurait aucune intention de négocier en dessous de ce montant.

Cette position ferme explique pourquoi les discussions se poursuivent malgré l’intérêt concret du club turc.

Mason Greenwood veut quitter Marseille

Toujours selon Foot Mercato (FM), Mason Greenwood aurait une nouvelle fois fait savoir à ses dirigeants qu’il souhaitait quitter l’OM lors de ce mercato estival. L’international anglais espérerait même voir son transfert être conclu avant la reprise de l’entraînement avec le club marseillais.

La volonté du joueur pourrait faciliter les négociations entre les deux clubs, même si aucun accord définitif n’a encore été officialisé.

Un transfert qui pourrait se conclure rapidement

L’entourage de Mason Greenwood afficherait un certain optimisme concernant l’issue des discussions. Les échanges entre Fenerbahçe et l’Olympique de Marseille se poursuivent activement et un dénouement pourrait intervenir dans les prochains jours si les deux clubs parviennent à s’entendre sur les modalités financières de l’opération.