Mercato OM : Bruno Genesio pousse pour le retour de Martin Terrier, un prêt à l’étude ?

L’OM continue d’explorer le marché des transferts afin de renforcer son secteur offensif. Parmi les profils étudiés, Martin Terrier figure en bonne place. L’attaquant du Bayer Leverkusen est une cible appréciée par Bruno Genesio, qui aimerait retrouver un joueur qu’il connaît parfaitement depuis leur collaboration au Stade Rennais.

Bruno Genesio veut retrouver Martin Terrier à l’OM

Transféré au Bayer Leverkusen à l’été 2024 pour environ 25 millions d’euros, Martin Terrier n’a pas connu la réussite espérée en Bundesliga. Freiné par une grave blessure qui l’a éloigné des terrains durant une grande partie de l’année 2025, l’ancien Rennais peine encore à retrouver une place de titulaire malgré un contrat qui court jusqu’en 2029.

Cette situation attire l’attention de l’OM. Bruno Genesio apprécie depuis longtemps la polyvalence offensive de son ancien joueur, capable d’évoluer aussi bien sur un côté que dans l’axe. Son expérience et son sens du but en font un profil susceptible d’apporter une réelle plus-value à l’effectif marseillais.

Le dossier pourrait prendre de l’ampleur si Pierre-Emerick Aubameyang venait à quitter le club ou si une offre importante arrivait pour Amine Gouiri. Dans cette optique, les dirigeants olympiens étudieraient la possibilité d’un prêt, une solution plus compatible avec les contraintes financières actuelles du club.

Pour l’heure, aucun accord n’a encore été trouvé avec le Bayer Leverkusen. Les discussions restent à un stade préliminaire, mais Bruno Genesio ferait le nécessaire en interne pour tenter de convaincre sa direction d’accélérer sur cette piste, qui pourrait animer les prochaines semaines du mercato marseillais.