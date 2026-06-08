Mercato OM : un énorme coup dur se confirme pour le transfert de Greenwood

Le dossier Mason Greenwood s’annonce comme l’un des grands feuilletons du mercato de l’OM. Arrivé à Marseille avec un statut particulier, l’attaquant anglais possède aujourd’hui une valeur marchande élevée. Pourtant, le club phocéen pourrait ne pas récupérer autant d’argent qu’espéré. Entre les clubs intéressés, les limites du marché et la clause négociée avec Manchester United, Pablo Longoria avance sur un terrain délicat.

Le transfert de Greenwood devient un enjeu financier majeur

L’OM doit gérer un mercato estival sous pression. Le club marseillais cherche à renforcer son effectif, mais il doit aussi équilibrer ses comptes. Dans ce contexte, Greenwood représente l’actif le plus rentable de l’effectif olympien. Sa vente pourrait donc permettre à Marseille de financer plusieurs opérations.

Selon plusieurs informations relayées autour du dossier, l’OM aimerait obtenir une somme importante pour son attaquant. Des montants proches de 50 à 55 millions d’euros, avec d’éventuels bonus, ont été évoqués. Sur le papier, une telle vente serait historique pour le club. Cependant, le montant affiché ne correspondrait pas forcément à l’argent réellement récupéré par Marseille.

La clause Manchester United change tout pour l’OM

Le problème principal vient de Manchester United. Lors du départ de Greenwood vers Marseille, le club anglais aurait conservé une part importante sur une future revente. Cette clause réduit mécaniquement le bénéfice net de l’OM. Même avec une offre élevée, une partie significative du transfert pourrait donc filer en Angleterre.

Cette situation place Marseille dans une position frustrante. D’un côté, le club peut réaliser une très grosse vente. De l’autre, il ne touchera pas l’intégralité du montant négocié. C’est précisément ce détail qui transforme un possible jackpot en désillusion financière.

Le marché anglais complique encore le dossier Greenwood

Un autre obstacle limite les ambitions marseillaises. La Premier League reste le marché le plus puissant financièrement, mais un retour de Greenwood en Angleterre paraît difficile. Son passé continue de peser sur son image. Cette réalité réduit le nombre de clubs capables de poser une offre très élevée.

L’OM doit donc regarder vers d’autres championnats. L’AS Rome suit le joueur avec attention, tandis que Fenerbahçe apparaît aussi dans les discussions. Ces pistes restent intéressantes, mais elles ne garantissent pas forcément une surenchère. Marseille devra donc trouver le bon équilibre entre ambition financière et réalité du marché.

La stratégie de Marseille dépendra aussi des autres dossiers

Le club phocéen ne construit pas son mercato uniquement autour de Greenwood. Plusieurs mouvements sont attendus dans les prochaines semaines. Le retour de certains joueurs prêtés peut aussi modifier les plans du staff. C’est notamment le cas d’Angel Gomes, dont la situation pourrait offrir une solution interne intéressante.

À ce sujet, vous pouvez lire notre analyse sur le retour d’Angel Gomes à l’OM. Ce dossier montre que Marseille peut aussi renforcer son groupe sans forcément dépenser. Dans un mercato contraint, chaque option interne compte.

Le départ de Greenwood n’est pas encore totalement acté

Malgré les rumeurs, l’OM n’a aucun intérêt à précipiter les choses. Greenwood reste un joueur décisif, capable de changer le visage de l’attaque marseillaise. Si les offres ne correspondent pas aux attentes, les dirigeants pourraient choisir de patienter. Une bonne saison européenne pourrait aussi faire grimper sa valeur.

Mais le risque existe dans les deux sens. Garder Greenwood peut offrir un avantage sportif immédiat. Le vendre maintenant peut donner de l’air aux finances du club. Marseille devra donc trancher avec lucidité, sans se laisser guider uniquement par le montant annoncé.

Le dossier Greenwood peut marquer le mercato de l’OM

Le cas Mason Greenwood illustre parfaitement la complexité du mercato moderne. Un joueur peut valoir très cher sans forcément rapporter autant que prévu. Pour l’OM, la difficulté consiste désormais à transformer cet actif en vraie opportunité. La clause de Manchester United, elle, restera au cœur des calculs.

Marseille espère frapper fort sur le marché, mais ce dossier rappelle une évidence. Le prix d’un transfert ne dit jamais toute la vérité. Dans le cas Greenwood, le chiffre final pourrait impressionner, tandis que le gain réel laisserait un goût amer à l’OM.