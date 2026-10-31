Trois clubs français disputent la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027 : le PSG, Lille et Lens. Pour ceux qui iront en 8es de finale, les matchs se joueront les 9 et 10 mars 2027 à l’aller, puis les 16 et 17 mars au retour. Voici comment le tableau se construit et comment acheter vos places, avant même de connaître l’adversaire.

Le calendrier des 8es de finale

Fin de la phase de ligue : fin janvier 2027, après la 8e journée.

: fin janvier 2027, après la 8e journée. Barrages : 16-17 et 23-24 février 2027.

: 16-17 et 23-24 février 2027. 8es de finale : 9-10 mars (aller) et 16-17 mars 2027 (retour).

: 9-10 mars (aller) et 16-17 mars 2027 (retour). Quarts de finale : 6-7 et 13-14 avril 2027.

: 6-7 et 13-14 avril 2027. Finale : samedi 5 juin 2027 au Metropolitano de Madrid.

L’UEFA fixe ensuite le jour exact de chaque rencontre (mardi ou mercredi) et l’heure du coup d’envoi.

Comment on se qualifie

Les 36 clubs sont classés dans un seul tableau. Les huit premiers de la phase de ligue vont directement en 8es de finale. Les clubs classés de la 9e à la 24e place passent par les barrages, en février : les huit vainqueurs rejoignent les 8es. Du 25e au 36e, c’est l’élimination.

Le tirage au sort des barrages, prévu fin janvier, dessine le tableau : un club du top 8 connaît alors ses deux adversaires possibles en 8es. L’affiche exacte est connue fin février, après les barrages. Le club le mieux classé en phase de ligue reçoit au match retour.

Acheter ses billets : le club qui reçoit vend les places

Pour un match à élimination directe, c’est le club qui reçoit qui met les billets en vente, sur sa billetterie officielle, dans les jours qui suivent le tirage. Les délais sont courts : quelques semaines seulement séparent le tirage du match, et les abonnés ont la priorité.

PSG : les places se vendent sur billetterie.psg.fr et arrivent dans l’application PSG Tickets. Les abonnés, puis les membres MyParis Premium, passent avant le grand public. La revente officielle se fait sur Ticketplace.

: les places se vendent sur billetterie.psg.fr et arrivent dans l’application PSG Tickets. Les abonnés, puis les membres MyParis Premium, passent avant le grand public. La revente officielle se fait sur Ticketplace. Lille : vente sur billetterie.losc.fr. La Bourse d’échange officielle du LOSC permet aux abonnés de revendre les matchs compris dans leur abonnement.

: vente sur billetterie.losc.fr. La Bourse d’échange officielle du LOSC permet aux abonnés de revendre les matchs compris dans leur abonnement. Lens : vente sur billetterie.rclens.fr, avec priorité aux supporters identifiés et aux abonnés les plus assidus. Les billets sont dématérialisés dans l’application RC Lens.

Pour un match à l’extérieur, les supporters du club visiteur passent par leur propre club, qui reçoit un quota de places du club adverse.

Les revendeurs, quand la vente officielle affiche complet

Un 8e de finale de Ligue des champions se joue presque toujours à guichets fermés. Les revendeurs que nous comparons publient leurs offres dès que l’affiche est connue, souvent avant les dates définitives. Les prix y sont plus élevés que sur la billetterie officielle. Avant de payer, vérifiez la garantie proposée, le mode de livraison des billets et la tribune exacte.

Nous ajouterons les fiches billets de chaque 8e de finale dès que les affiches seront connues. En attendant, retrouvez les prochains matchs de chaque club et leurs prix sur nos pages billets PSG, billets LOSC et billets Lens, ainsi que toute la compétition sur notre page billets Ligue des champions et la finale à Madrid.