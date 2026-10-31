Le match et son enjeu

Le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique de Marseille le dimanche 7 février 2027, en Ligue 1. C’est le Classique retour de la saison 2026-2027. À l’aller, le 20 septembre 2026, Paris s’est imposé 2-1 au Vélodrome. Ferran Torres et Marquinhos ont marqué pour le PSG, Angel Gomes pour l’OM.

Au 31 octobre, le PSG est en tête du championnat avec 20 points en neuf matchs. L’OM est 9e avec 12 points en huit rencontres. Le classement aura bougé d’ici février, mais l’écart donne une idée du rapport de force.

Au Parc, les derniers Classiques ont tourné à l’avantage parisien : 4-0 le 24 septembre 2023, 3-1 le 16 mars 2025, puis 5-0 le 8 février 2026. Ce dernier score est la plus large victoire de l’histoire du PSG face à Marseille, selon le club.

Où et quand

La rencontre est programmée au Parc des Princes, dans le 16e arrondissement de Paris, le dimanche 7 février 2027 à 20h45. Cet horaire est provisoire. La LFP fixe la date et l’heure définitives quelques semaines avant le match. Attendez cette confirmation avant de réserver un train ou un hôtel non remboursable.

Combien coûte une place ?

Nous avons relevé le prix d’entrée proposé par chaque revendeur le 31 octobre 2026 :

livefootballtickets : à partir de 217,19 € ;

Ticombo : à partir de 270 € ;

SportsEvents365 : à partir de 320 € ;

P1 Travel : à partir de 350 €.

Ces montants correspondent à la place la moins chère disponible ce jour-là chez chaque revendeur. Ils peuvent changer à tout moment, à la hausse comme à la baisse. Les tarifs mis à jour sont sur notre fiche billets PSG – OM.

Plusieurs éléments font varier le prix : la tribune, la position dans le stade, le nombre de places côte à côte et les frais de service ou de livraison. La demande dépend aussi de l’annonce de l’horaire définitif, du classement des deux équipes et de la proximité du match. Comparez toujours le prix final, frais compris.

Comment acheter ses billets

La vente officielle se fait sur billetterie.psg.fr. Les billets sont ensuite disponibles dans l’application PSG Tickets. Le club donne la priorité aux abonnés, puis aux membres MyParis Premium. Le grand public passe après. La date d’ouverture de la vente est annoncée par le club : surveillez la billetterie officielle.

Le PSG dispose aussi d’une plateforme de revente officielle, Ticketplace. Des détenteurs de billets y remettent leur place en vente.

Si vous passez par un revendeur, prenez quelques précautions :

vérifiez la tribune, le bloc et la catégorie avant de payer ;

demandez comment et quand le billet vous sera transmis, puisque les places du PSG sont dématérialisées dans l’application PSG Tickets ;

lisez les conditions de garantie et de remboursement, notamment en cas de changement de date ;

méfiez-vous des annonces entre particuliers sur les réseaux sociaux, qui n’offrent aucune garantie.

Notre comparatif billets PSG – OM regroupe sur une seule page les offres de plusieurs revendeurs.

Les supporters marseillais

Les supporters de l’OM sont absents du Parc lors des Classiques récents. Le 8 février 2026, le match s’est joué sans eux. La préfecture de police de Paris a écarté leur venue pour des « raisons de sécurité et de moyens », malgré l’appel du Collectif Ultras Paris à les autoriser. En mars 2025, l’interdiction couvrait déjà le stade et ses abords, jusqu’à Boulogne-Billancourt.

Pour le match du 7 février 2027, aucune décision n’est connue à ce jour. Lors des dernières éditions, les autorités ont annoncé leurs mesures quelques jours à quelques semaines avant la rencontre. Si vous supportez Marseille, suivez ces annonces avant tout achat. L’actualité du club est sur notre page OM.

Quelle tribune choisir ?

Le Parc des Princes compte environ 48 000 places, réparties en quatre tribunes :

Auteuil, virage occupé par le Collectif Ultras Paris, au cœur de l’ambiance ;

Boulogne, l’autre virage, face à Auteuil ;

Paris et Borelli, les deux tribunes latérales, le long de la pelouse.

Pour suivre le jeu, une tribune latérale offre la meilleure vue d’ensemble. Pour vivre l’ambiance du Classique, regardez plutôt du côté des virages. Le calendrier du club est sur notre page PSG.

Venir au Parc des Princes

Le stade est bien desservi par les transports en commun :

métro ligne 9, station Porte de Saint-Cloud ;

métro ligne 10, station Porte d’Auteuil ;

bus 22, 32, 52, 62 et 72.

Pour un match à 20h45, prévoyez de l’avance : les contrôles de sécurité prennent du temps les soirs d’affluence. Gardez votre billet chargé dans l’application avant d’arriver aux grilles.