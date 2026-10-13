Mercato OM : Paixão évoque son départ, la tension monte avec Genesio

Igor Paixão a envoyé un signal fort sur son avenir à l’Olympique de Marseille. Dans un entretien diffusé dimanche 11 octobre sur Canal+, l’ailier brésilien a reconnu qu’un départ de l’OM à l’été 2027 était plus probable qu’un transfert dès cet hiver. Une sortie remarquée, quelques semaines seulement après son transfert avorté à Sunderland. Et comme si cela ne suffisait pas, son attitude face à Bruno Genesio lors de la victoire à Troyes (2-0) a provoqué une nouvelle polémique.

L’OM a refusé de vendre Paixão cet été

Le contexte rend les déclarations du Brésilien particulièrement sensibles. Durant le mercato estival, Sunderland avait engagé des discussions pour recruter Igor Paixão. Une opération estimée autour de 35 millions d’euros, bonus compris, était notamment évoquée, mais l’OM a finalement décidé de conserver son attaquant.

Bruno Genesio avait défendu le maintien de son ailier, convaincu de son importance dans le secteur offensif marseillais. Une position que Paixão semble comprendre. Au micro du Canal Football Club, le joueur a expliqué avoir tenu compte des difficultés du club et de sa capacité à trouver un remplaçant.

Le Brésilien a également assuré vouloir donner son maximum pour permettre à Marseille de retrouver les premières places. Mais lorsqu’il a été interrogé sur un éventuel départ, son discours a pris une autre tournure.

« Il y a plus de chances que je parte l’été prochain », a-t-il notamment confié, estimant qu’un transfert en janvier serait plus compliqué puisque les effectifs sont déjà constitués.

Une déclaration qui ne signifie pas qu’un transfert est acté. Elle confirme néanmoins que l’avenir de Paixão à Marseille reste ouvert, malgré les efforts consentis pour le retenir.

Un début de saison sans but et un geste qui fait polémique

Sur le terrain, la situation ne facilite pas les choses. Après une première saison marseillaise encourageante, notamment sur la scène européenne, Igor Paixão peine à retrouver son efficacité.

Le Brésilien n’a toujours pas inscrit le moindre but en six rencontres officielles cette saison. Un bilan frustrant pour un joueur dont l’OM attend beaucoup, aussi bien dans la percussion que dans la finition.

Dimanche soir, à Troyes, la tension est montée d’un cran. Remplacé à la 87e minute par Faris Moumbagna lors de la victoire marseillaise (2-0), Paixão a ignoré la main tendue de Bruno Genesio avant de rejoindre le banc.

Une scène captée par les caméras et rapidement commentée sur les réseaux sociaux. Après cinq défaites consécutives, Marseille venait pourtant de retrouver le chemin de la victoire.

Le comportement de l’ailier a également provoqué la colère de plusieurs observateurs. Sur RMC, Kevin Diaz a notamment qualifié cette attitude d’« inadmissible », rappelant les efforts réalisés par le club pour conserver son joueur durant l’été.

La question dépasse désormais le simple geste d’humeur. Alors que Paixão peine à retrouver ses sensations, son implication et son avenir alimentent les discussions autour de l’OM.

Genesio calme le jeu malgré la polémique

Face aux critiques, Bruno Genesio n’a pas souhaité envenimer la situation. L’entraîneur marseillais a préféré relativiser l’incident, considérant que la frustration d’un joueur remplacé pouvait expliquer ce comportement.

Remplacé par Moumbagna et visiblement frustré, Igor Paixão a refusé de serrer la main du coach. https://t.co/12VPRT4Yek — Massilia Zone (@MassiliaZone) October 11, 2026

« Pour moi, ce n’est rien, cela peut arriver », a-t-il déclaré en conférence de presse, avant de rappeler que l’ailier conservait sa confiance et celle du groupe.

Une manière d’éteindre rapidement la polémique, mais aussi de protéger un joueur qui traverse une période compliquée.

Genesio sait que Marseille aura besoin de retrouver un Paixão décisif pour relancer sa saison. L’ailier brésilien avait montré la saison dernière qu’il pouvait peser sur les défenses adverses. Reste désormais à retrouver cette efficacité.

La question de son avenir pourrait aussi influencer les prochaines décisions sportives. Le club avait déjà exploré plusieurs possibilités pour renforcer son attaque, notamment avec la piste Martin Terrier défendue par Bruno Genesio.

Un départ de Paixão à l’été 2027 se précise-t-il ?

Pour l’instant, aucune nouvelle destination n’est officiellement confirmée. Sunderland avait manifesté un intérêt concret durant l’été, mais les prochaines négociations dépendront autant des intentions du joueur que des exigences financières de Marseille.

Le club devra trouver un équilibre entre la nécessité de préserver ses meilleurs éléments et les contraintes économiques qui pèsent sur son mercato.

Pour Paixão, la priorité reste toutefois sportive. Il aura l’occasion de faire oublier cet épisode et de retrouver de la confiance lors des prochaines rencontres.

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Une chose est certaine : entre ses déclarations sur le mercato, son manque d’efficacité et son accrochage avec Genesio, Igor Paixão sera particulièrement attendu lors des prochaines sorties de l’OM. Et si un départ à l’été 2027 reste une possibilité, le Brésilien a encore plusieurs mois pour faire parler de lui sur le terrain.